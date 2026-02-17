La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal et l'École nationale de théâtre du Canada s'unissent pour soutenir la persévérance scolaire

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal (SSVPM) et l'École nationale de théâtre du Canada (ÉNT) annoncent un partenariat visant à soutenir les étudiant(e)s en théâtre confronté(e)s à des enjeux économiques, pour favoriser leur persévérance et leur réussite scolaire.

Alors que la précarité étudiante demeure une réalité préoccupante au Québec, cette collaboration répond à des besoins essentiels vécus par des élèves engagé(e)s dans un parcours de formation exigeant, où les contraintes financières peuvent devenir un frein à la poursuite des études.

Evelyne et Shea, boursières 2026, entourées de représentantes de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal et de l’École nationale de théâtre du Canada. (Groupe CNW/La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal)

Un partenariat pour répondre à des besoins essentiels

Dans le cadre de ce partenariat, une cinquantaine d'étudiant(e)s de l'ÉNT pourront bénéficier chaque année de mesures de soutien offertes par la SSVPM, notamment :

Des paniers alimentaires mensuels ou des cartes d'épicerie .

ou des . Un rabais de 50 % sur l'ensemble des achats dans les magasins d'occasion Chez Vincent (vêtements, accessoires, meubles et articles de maison).

dans les magasins d'occasion (vêtements, accessoires, meubles et articles de maison). Deux bourses de persévérance scolaire de 500 $ chacune pour l'année 2025-2026, destinées à des élèves de deuxième année.

En allégeant certaines pressions liées aux besoins essentiels, ce soutien vise à offrir aux étudiant(e)s un répit concret permettant de se concentrer pleinement à leur parcours scolaire.

Deux bourses décernées en janvier 2026

Dans cette continuité, deux bourses de persévérance scolaire ont été remises le 28 janvier dernier à Evelyne Bracco et Shea Spafford, étudiant(e)s en deuxième année à l'École nationale de théâtre, afin de souligner leur détermination et leur engagement.

Ces bourses s'inscrivent dans le cadre d'Opération Bonne Mine, programme de persévérance scolaire de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal actif depuis 1994 et illustrent l'engagement durable de l'organisme envers la persévérance scolaire des jeunes.

CITATIONS

« La réussite académique de chacun(e) ne devrait jamais être compromise par des contraintes financières. Depuis plus de 30 ans, le programme de persévérance scolaire Opération Bonne Mine agit pour que des étudiant(e)s puissent poursuivre leurs études avec dignité. Ce partenariat avec l'École nationale de théâtre nous permet donc de poser des gestes tangibles pour soutenir une relève pleinement investie dans son parcours et son avenir. »

Marie-Mathilde Gay-Degardin, directrice des programmes d'aide de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal.

« Grâce au partenariat avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, nos élèves peuvent poursuivre leur parcours avec plus de sérénité, malgré des réalités financières parfois complexes. Ce soutien essentiel, qui allie aide concrète et reconnaissance de la persévérance, contribue directement à la réussite et à l'épanouissement de la relève artistique. »

Geneviève Déry, cheffe de la direction du département de la philanthropie de l'ÉNT.

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

Fondée en 1868, la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal est un organisme de bienfaisance laïque, actif à Montréal, à Laval et dans la MRC de L'Assomption. Soutenue par l'engagement de centaines de bénévoles, elle accompagne les personnes en situation de vulnérabilité par des actions d'aide concrète fondées sur l'écoute, le respect et la dignité humaine. L'organisme œuvre à favoriser l'autonomie et l'intégration sociale, notamment par l'aide alimentaire, son programme de persévérance scolaire Opération Bonne Mine, ainsi que par l'accès aux biens de première nécessité. En savoir plus : ssvp-mtl.org

À propos de l'École nationale de théâtre du Canada

Fondée en 1960, l'École nationale de théâtre du Canada (ÉNT) célèbre cette année son 65e anniversaire, marquant plus de six décennies de contribution exceptionnelle au développement artistique et culturel du pays. Elle demeure la plus importante institution de formation théâtrale au Canada, en français et en anglais, et continue de former des interprètes, metteur.euse.s en scène, dramaturges, concepteur.trice.s et spécialistes de la production dont le talent rayonne sur les scènes nationales et à l'international. Elle propose également une série de programmes communautaires qui favorisent l'accès de toutes et tous au théâtre.

SOURCE La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

Renseignements : Axelle Enet, Directrice des communications, 514 526-5937 poste 122, [email protected]