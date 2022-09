La Société de recherche sur le cancer attribue 90 nouvelles subventions pour déjouer le cancer totalisant 10,8 millions $

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de recherche sur le cancer (SRC) attribue 90 nouvelles subventions de recherche d'une valeur de 10,8 millions $ dans le cadre de son concours annuel. Il s'agit d'un record historique pour l'organisation, et ce, pour une 2e année consécutive. Ces subventions sont octroyées à des projets de recherche sur le cancer figurant parmi les plus prometteurs au Canada.

La SRC reçoit, dans le cadre de son concours annuel pour son programme des subventions de fonctionnement, des centaines de demandes de chercheurs et de cliniciens au Canada afin d'obtenir une subvention pour un projet de recherche sur le cancer d'une durée de deux ans pour un montant total de 120 000 $. Le soutien financier est attribué aux projets sélectionnés en fonction d'un processus rigoureux, soit l'évaluation par les pairs, effectuée par des comités d'évaluation constitués cette année de 85 chercheurs et cliniciens qui donnent généreusement de leur temps.

« La Société de recherche sur le cancer est un leader incontestable dans le domaine de la recherche au Canada. Notre vision est de déjouer le cancer depuis plus de 75 ans en offrant le soutien financier nécessaire à de brillants chercheurs à travers le Canada dont les projets de recherche sont innovateurs et prometteurs. Cette annonce démontre encore une fois notre impact sur la recherche sur le cancer et inévitablement sur les patients atteints de la maladie et leurs familles. »

- Manon Pepin, présidente et cheffe de la direction de la Société de recherche sur le cancer

Que ce soit pour contrer les effets indésirables de certains médicaments ou encore détecter le cancer du sein grâce à un test sanguin, découvrez certaines des propositions innovantes de chercheurs qui ont reçu une subvention en cliquant ici. De plus, la liste complète de tous les chercheurs sélectionnés dans le cadre du concours est disponible sur le site de la SRC.

« Nous sommes très fiers de l'engouement que génère notre concours auprès de la communauté scientifique et des chercheurs de pointe. Tous les projets sélectionnés ont un réel potentiel de mener à des percées qui pourront ultimement avoir un impact important dans l'écosystème de la recherche sur le cancer. »

- Dajan O'Donnell, Ph.D., directeur, affaires et partenariats scientifiques à la Société de recherche sur le cancer

Le soutien financier accordé par la SRC est rendu possible grâce à la générosité de milliers de donateurs et de partenaires qui cofinancent certaines subventions dont Cancer de l'ovaire Canada, la Fondation cancer du sein du Québec, les Instituts de recherche en santé du Canada -- Institut du cancer, les Instituts de recherche en santé du Canada -- Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite et la Société de leucémie et lymphome du Canada.

Rappelons que la SRC continue de financer des subventions et des bourses octroyées dans les années précédentes ainsi que certains projets de recherche destinés à divers types de cancer en partenariat avec d'autres organisations.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est un des seuls organismes canadiens consacrés entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la Société a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la Société a distribué plus de 353 millions $ en subventions de recherche depuis sa création.

