La Société de développement des Naskapis demande au gouvernement du Québec la mise en place d'une table de négociation

QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - La Société de développement des Naskapis (SDN) réclame la mise en place d'une table de négociation visant à obtenir un financement équitable et récurrent à la hauteur des besoins de l'ensemble de la Nation Naskapie.

Le financement actuellement accordé à la SDN est insuffisant et freine les projets de développement des Naskapis. À la sortie d'une rencontre avec le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, qui s'est tenue le 6 avril dernier, le président de la Société de développement des Naskapis, Andy-John Dominique a affirmé « Nous avons proposé notre collaboration à de nombreuses reprises pour permettre de trouver conjointement des solutions en matière de financement. Simplement prendre part à des processus de consultations générales avec des projets de loi spécifiques, tel que proposé par le ministre, ne suffira pas à régulariser notre situation. Nous réitérons notre détermination d'assurer la pérennité de nos services, qui sont au cœur de notre mission, et souhaitons que le gouvernement du Québec soit un réel partenaire. Nous avons demandé au ministre Lafrenière la mise en place d'une table de négociation qui serait responsable de conclure un accord acceptable relativement au support financier à la SDN et ses membres. »

Dans le cadre des ouvertures manifestées à plusieurs occasions au fil des ans par le gouvernement du Québec pour discuter de l'autonomie de la SDN, l'organisation réitère sa demande d'établir un processus formel pour négocier une entente visant un nouveau régime de financement adapté à sa réalité. Les Naskapis apprécient l'ouverture du gouvernement à vouloir entamer une discussion constructive et transparente afin de répondre adéquatement aux enjeux et aux besoins de l'ensemble des Naskapis et de leurs générations futures.

La SDN souhaite entreprendre rapidement des négociations pour mettre en place un processus visant un financement adéquat. La Société de développement des Naskapis (« La SDN ») opère et accomplit actuellement ses obligations sans recevoir de financement de Québec, malgré sa responsabilité légale de le faire. « Nous sommes forcés d'assumer la responsabilité financière des nombreux projets que nous demande de réaliser le gouvernement. Nous avons été suffisamment patients et bons joueurs et souhaitons maintenant travailler en partenariat avec ce gouvernement, » ajoute Andy-John Dominique.

Fondée en 1978, la Société de développement des Naskapis est une association sans but lucratif créée par le Québec en vertu de la loi relative à la Société de développement des Naskapis, conformément à l'article 17 de la CNEQ. Elle a pour objectif de lutter contre la pauvreté et voir au bien-être et à l'avancement de l'éducation des Naskapis. Assurer de meilleures conditions de vie, promouvoir le développement de la communauté naskapie, favoriser, promouvoir, protéger et aider à préserver le mode de vie, les valeurs et les traditions des Naskapis. En plus d'exercer les autres fonctions qui lui sont dévolues par d'autres lois ou par la Convention.

