NEMASKA, QC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Société de développement crie (SDC) est fière d'annoncer la conclusion de l'appel de propositions pour l'étude de préfaisabilité des phases II/III du Protocole d'entente sur le Programme Cris-Québec de Développement durable d'infrastructures dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James.

La SDC a le plaisir d'annoncer que WSP au Canada a été sélectionnée pour chapeauter l'étude de préfaisabilité. Au fils des années, WSP au Canada a participé à un nombre important de mandats en Eeyou Istchee liés à l'infrastructure des transports et à d'autres projets. Leur expertise en matière du territoire ainsi que des projets de développement à grande échelle s'avérera sans aucun doute un atout pour la SDC, qui cherche à mieux comprendre les implications des travaux envisagés dans les phases II et III. Aux fins de l'étude, WSP au Canada a établi un partenariat avec Maamuu Consulting, une entreprise crie spécialisée dans l'engagement communautaire, dans l'objectif d'entreprendre le travail de liaison avec les communautés à l'intérieur de la zone de l'étude. Leur équipe travaillera en étroite collaboration avec les agents d'information communautaire de la Grande Alliance (AICGA) pour recueillir des informations précieuses auprès des communautés et des utilisateurs des terres.

Comme pour l'étude de la phase I, l'approche de l'étude de préfaisabilité des phases II/III dépend fortement de la participation de tout communauté impliquée pour façonner une vision partagée de l'avenir du territoire. L'étude est le fruit des efforts conjoints de la Nation crie et de différents ministères du gouvernement du Québec, qui continueront de collaborer afin d'assurer la réussite de l'étude.

Citations

« L'étude de préfaisabilité des phases II/III est une avancée importante pour la SDC et La Grande Alliance. Nous aurons maintenant des ressources mobilisées pour examiner les trois phases de cette planification territoriale à long terme, et nous nous attendons à ce que tout le monde travaille ensemble, ainsi qu'avec les communautés impliquées. Nous souhaitons la bienvenue à WSP Canada en tant que membre de l'équipe. »

Davey Bobbish, Président, Société de développement crie

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que l'équipe de WSP et ses partenaires cris ont reçu cette nouvelle. Nous avons tous très hâte de débuter notre collaboration avec la Société de développement crie pour réaliser ensemble cette importante étude. »

Pierre Therrien, Directeur de projet, WSP au Canada

