La société de cryptomonnaies RYKI développe des rails de règlement le jour même pour les entreprises de jeux en ligne

RYKI, un fournisseur de services d'actifs virtuels basé dans les îles Vierges britanniques dûment enregistré, offre des services de règlement transfrontalier le jour même, de garde institutionnelle et de conformité aux règles de jeu en une seule ligne de services d'entreprise pour les casinos, les exploitants en ligne et les événements du secteur.

ROAD TOWN, îles Vierges britanniques, 7 juillet 2026 /CNW/ - Ayant effectué plus d'un milliard de dollars de transactions depuis sa fondation, RYKI vient de lancer une ligne de service dédiée à l'industrie mondiale du jeu. L'offre donne aux casinos, aux exploitants de jeux en ligne, aux plateformes de jeux en ligne, aux fournisseurs de logiciels et aux organisateurs de conférences une voie unique pour accepter les paiements en cryptomonnaie stable et en cryptomonnaie, régler en monnaie fiduciaire le même jour et gérer la trésorerie dans plusieurs devises et juridictions, le tout par l'entremise d'une contrepartie entièrement réglementée.

Le service est offert par l'entremise de RYKI Inc. (BVI), qui fournit des services d'actifs virtuels aux exploitants de jeux et à d'autres clients institutionnels en vertu du cadre réglementaire des îles Vierges britanniques.

Une industrie dont l'infrastructure de paiement est devenue désuète

Le marché mondial du jeu en ligne était évalué à environ 88 milliards de dollars en 2025 et est en voie pour plus de doubler d'ici le début des années 2030, selon Grand View Research. Les paiements d'actifs numériques ne sont plus à la marge : les analyses de l'industrie estiment que les paris financés par les cryptomonnaies représentent maintenant près de 17 % de tous les paris en ligne à l'échelle mondiale, et que plus de 30 % des exploitants en ligne prennent déjà en charge une forme quelconque de paiement en cryptomonnaies. Pourtant, la majeure partie de cette demande repose encore sur des systèmes de paiement conçus pour une époque antérieure, où les flux transfrontaliers dépendent des banques correspondantes et des virements bancaires qui entraînent des règlements de plusieurs jours, des écarts de taux de change et des délais de coupure bancaire.

Les points de friction auxquels font face les entreprises de jeux vidéo

Un règlement transfrontalier lent et coûteux. Les paiements internationaux acheminés via SWIFT et des banques correspondantes peuvent prendre de trois à sept jours pour être effectués, la conversion en devises ajoutant de 50 à 100 points de base par transaction.

Double conversion. Les exploitants qui n'ont pas de partenaire de règlement convivial pour les jeux dans l'hémisphère occidental voient souvent les cartes de retrait des cryptomonnaies se régler en euros, ce qui oblige une deuxième conversion en dollars et un deuxième écrats à chaque transaction.

Friction de conformité. Les relations génériques avec les banques et les paiements déclenchent souvent des retenues et des blocages de fonds lorsque des flux liés aux cryptomonnaies apparaissent, perturbant les activités et liant le fonds de roulement.

Pas de rampe d'accès pour les clients natifs de la cryptomonnaie. Une part croissante de joueurs et d'exposants de grande valeur détiennent déjà des cryptomonnaies stables, mais n'ont aucun moyen fiable et conforme de les convertir en crédit de jeu ou de payer des frais d'événement.

Frais généraux opérationnels. Le rapprochement manuel entre les événements, les devises et les contreparties consomme les capacités de l'équipe des finances qui pourraient être orientées vers la stratégie.

Comment RYKI comble l'écart

Le service de jeux de RYKI repose sur quatre capacités :

Des rails de paiement en cryptomonnaie stable et un règlement direct. RYKI remplace les processus de paiement fragmentés en plusieurs étapes par une seule voie d'exécution. La liquidité directe en USD supprime l'intermédiaire de l'euro et la structure de coûts du double écart, tandis que les rails connectés aux cryptomonnaies stables permettent un règlement le même jour au lieu des délais dépendants du SWIFT. Garde de niveau institutionnel. Les actifs numériques des clients sont détenus sous la garde vérifiée et conforme, ce qui élimine la nécessité pour les exploitants de créer une solution interne de traitement des cryptomonnaies et l'ambiguïté réglementaire qui en découle. Gestion de la trésorerie entre différentes devises. Les opérateurs peuvent détenir, convertir et régler plus de 150 devises, avec une visibilité en temps réel conçue pour les entreprises qui gèrent des flux à volume élevé et des risques de change à l'échelle institutionnelle. Conformité aux règles de jeu et intégration haut de gamme. L'expertise sectorielle en matière de conformité, ancrée dans le statut de RYKI en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels enregistré, vise à produire des examens fluides plutôt que des blocages inattendus, avec une équipe dédiée et une couverture de type concierge à chaque étape.

Une contrepartie réglementée, pas une solution de contournement

RYKI Inc. est un fournisseur de services d'actifs virtuels entièrement enregistré auprès de la British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC). Cela permet aux entreprises de jeux d'accéder à des rails de paiement en cryptomonnaies réglementés, à des services de garde, de trésorerie et de règlement par l'entremise d'un fournisseur autorisé, ce qui évite la complexité de construire une infrastructure interne ou de s'appuyer sur des relations bancaires traditionnelles qui peuvent retarder les transactions d'actifs numériques. L'entente est simple : les entreprises de jeux conservent leurs propres licences de jeu et demeurent l'exploitant réglementé de leur entreprise ; RYKI fournit la couche d'actifs numériques et de paiement conforme sous leur forme de fournisseur de services d'actifs virtuels enregistré.

Ce que montrent les premières initiatives

Le positionnement de RYKI repose sur des initiatives déjà réalisées dans l'ensemble du secteur du jeu. Dans le cadre d'un engagement de trésorerie avec ce que RYKI décrit comme l'un des opérateurs de jeux en ligne les plus reconnus au monde, l'entreprise dit avoir éliminé une double conversion structurelle euro-dollar, faisant passer l'opérateur de deux transactions à une seule et supprimant un écart récurrent sur chaque transaction. RYKI rapporte que l'exploitant a obtenu un règlement le jour même plutôt que des délais de plusieurs jours, des frictions de conformité sensiblement plus faibles et l'absence de gel des fonds, libérant ainsi la capacité de l'équipe des finances pour le travail stratégique.

Pour les casinos premium, RYKI a conçu un modèle de crédit et de règlement en cryptomonnaies qui permet aux joueurs VIP d'utiliser des actifs numériques comme crédit de jeu sans liquidation forcée. La société rapporte la vérification en chaîne dans environ 60 secondes, contre deux à cinq jours pour les banques traditionnelles, et la conversion et le règlement en cryptomonnaies le même jour sur le compte fiduciaire opérationnel d'un casino. RYKI estime que plus de 50 milliards de dollars de cryptomonnaies parmi les joueurs fortunés restent inexploités par les établissements de jeu haut de gamme.

Dans le segment des événements, RYKI permet aux conférences de jeux d'accepter des paiements en cryptomonnaie stable provenant d'exposants et de sponsors internationaux, remplaçant les virements de plusieurs jours par une vérification en quelques minutes. L'entreprise fait état d'une confirmation de kiosque le jour même et d'une réduction de l'abandon des paiements de commandites, ainsi que d'un rapprochement automatisé entre plusieurs événements.

Perspective de la direction

« Le jeu est devenu une activité financière autant qu'une activité de divertissement. Les plus grands opérateurs transportent des volumes élevés, détiennent des fonds clients et assument le risque de change à l'échelle institutionnelle, mais ils le font sur une infrastructure de paiement qui n'a jamais été conçue pour la façon dont leurs clients se comportent réellement », déclare Lennon Sweeting, chef de la direction de RYKI. « Nos clients détiennent déjà des actifs numériques. Ce qu'il leur manque, c'est une contrepartie réglementée capable d'effectuer rapidement les règlements, d'assurer la garde en toute sécurité et de garantir la conformité sans surprise. Les exploitants n'improvisent pas une stratégie de cryptomonnaie au moyen de canaux qui n'ont jamais été conçus pour cela, ils travaillent avec une société enregistrée et supervisée. C'est pour relever ce défi de façon mesurable et à grande échelle que nous avons conçu ce service. »

Pourquoi cela est important aujourd'hui

Le calendrier reflète la convergence de la demande du marché, de la technologie et de la réglementation. Alors que les cryptomonnaies stables deviennent un réseau de paiement courant et des cadres réglementaires comme le GENIUS Act et le règlement MiCA offrant plus de certitude, les exploitants de jeux n'ont plus à se demander s'ils doivent accepter ou non des actifs numériques, mais à la façon de les traiter. Travailler avec un fournisseur de services d'actifs virtuels entièrement enregistré, plutôt qu'avec un fournisseur non réglementé, devient de plus en plus la norme. Au fur et à mesure que les règlements et les paiements en actifs numériques le jour même deviennent un service attendu, les exploitants qui n'ont pas cette infrastructure risquent de perdre des clients fortunés qui utilisent des cryptomonnaies au profit de concurrents plus polyvalents.

À propos de RYKI

Fondée en 2020, RYKI est une entreprise réglementée de services d'actifs numériques qui offre des solutions sécurisées de cryptomonnaie aux établissements, aux exploitants de jeux, aux bureaux familiaux, aux particuliers fortunés et aux entreprises spécialisées dans la cryptomonnaie. Ses services comprennent l'exécution de cryptomonnaies, la garde institutionnelle, les prêts et les solutions de trésorerie. RYKI est un fournisseur de services d'actifs virtuels entièrement enregistré auprès de la Commission des services financiers des îles Vierges britanniques (BVI FSC) et exploite également des entités réglementées aux îles Caïmans (fournisseur de services d'actifs virtuels sous licence CIMA) et au Canada (ESM enregistrée au CANAFE).

Passer à l'étape suivante

Si vous êtes un casino, un exploitant de jeux, une plateforme de jeux en ligne, un organisateur de conférences ou une entreprise qui cherche à intégrer une infrastructure de paiement numérique sécurisée, contactez RYKI.

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SOURCE RYKI

CONTACT : pour de plus amples renseignements ou des commentaires, veuillez communiquer avec : Bianca Mora, site web : www.ryki.io, courriel : [email protected], tél. : +1 345 929-1675