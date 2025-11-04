Maintenant autorisée au Québec, la SCC ouvre un nouveau bureau à Gatineau afin d'offrir des services de conseil en crédit et d'éducation financière en français et en anglais

La SCC offre désormais un accompagnement bilingue en matière d'endettement au Québec

GATINEAU, QC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Société de conseil en crédit (SCC), un organisme à but non lucratif fort de 29 ans d'expérience en aidant les Canadiennes et les Canadiens à gérer leurs finances et leurs dettes, est fière d'annoncer qu'elle est maintenant pleinement accréditée pour offrir ses services au Québec. Grâce à l'ouverture d'un nouveau bureau à Gatineau et à la mise en place d'une équipe bilingue dédiée, la SCC offre désormais aux Québécoises et Québécois les mêmes services de qualité en matière de conseil en crédit, gestion de dettes et d'éducation financière que ceux accessibles ailleurs au pays.

« Nous voulions nous assurer que notre expansion au Québec soit faite de la bonne manière. Cela signifie disposer de toutes les compétences, formations, outils et autorisations nécessaires pour offrir le niveau de service exceptionnel auquel les gens s'attendent de notre part », déclare Peta Wales, présidente-directrice générale de la Société de conseil en crédit. « À l'occasion du Mois de la littératie financière, nous sommes fiers d'offrir aux Québécois un soutien bilingue et fiable pour les aider à reprendre le contrôle de leurs finances et à retrouver la tranquillité d'esprit, surtout à un moment où les taux d'insolvabilité dans la province comptent parmi les plus élevés au pays. »

*(Traduction française de la citation originale)

Un besoin amplifié par la montée des insolvabilités

Cette expansion survient dans un contexte où de nombreux ménages québécois font face à des pressions financières importantes. Selon le Bureau du surintendant des faillites du Canada, le Québec a enregistré 34 324 cas d'insolvabilité pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2025, le deuxième total le plus élevé au pays après l'Ontario. Ce chiffre comprend 10 626 faillites, le plus haut nombre hors l'Ontario, ainsi que 23 698 propositions de consommateur, mettant en évidence la demande soutenue pour des solutions structurées qui évitent la faillite.

Le taux d'insolvabilité du Québec, à 3,94 pour 1 000 personnes, dépasse la moyenne nationale de 3,63, et le taux de faillite, à 1,22 pour 1 000, est presque le double de celui de l'Ontario. Ces chiffres illustrent la réalité financière difficile de nombreux ménages et la nécessité d'un accompagnement gratuit et personnalisé pour les aider à explorer leurs options.

Grâce à sa pleine autorisation et à ses services bilingues, la SCC offre désormais aux Québécois des solutions de rechange fiables et des conseils sur mesure pour reprendre le contrôle de leurs finances.

Des services complets en français et en anglais

Avant de lancer ses activités au Québec, la SCC a pris soin d'adapter son infrastructure, ses services bilingues et ses procédures réglementaires afin d'être pleinement prête à offrir un accompagnement complet. Les Québécois ont maintenant accès à l'ensemble des services de la SCC : de la première prise de contact aux séances de consultation individuelles, en passant par le suivi et les conseils à long terme, tout est offert dans la langue de leur choix.

« Pouvoir offrir nos services dans la langue de leur choix fait toute la différence, » explique Zishu Ndongko, conseiller en crédit et responsable des services en français à la Société de conseil en crédit. « Parler d'argent peut déjà être une source de stress, mais lorsqu'une personne peut s'exprimer dans la langue où elle se sent le plus à l'aise, cela lui permet de se détendre, de se sentir comprise et d'entrevoir des solutions concrètes. »

Créer des liens locaux et renforcer l'éducation financière

Avec cette expansion, la SCC rend ses programmes et ressources d'éducation financière accessibles en français et en anglais, permettant aux particuliers et aux organisations de partout au Québec de bénéficier d'outils pratiques pour mieux gérer leurs finances et résoudre leurs dettes.

« Nous sommes ravis d'établir de nouveaux partenariats avec les communautés et les organisations locales. Notre objectif est de rendre l'éducation financière accessible, concrète et pertinente pour tout le monde, dans nos deux langues officielles, » souligne Tina Filion, spécialiste de l'engagement communautaire et de l'éducation, et Québécoise d'origine. « Cette expansion marque une étape importante dans la création de ressources et de collaborations adaptées à la réalité propre du Québec. »

Le Mois de la littératie financière renforce la mission de la SCC

À l'occasion du Mois de la littératie financière, la SCC réaffirme son engagement à renforcer la résilience financière partout au pays. Forte de 29 années d'expérience, l'organisation continue d'aider les Canadiennes et les Canadiens à gérer leurs dettes, la création de budgets durables et planifier un avenir financier plus sûr.

Désormais, les Québécois et les Québécois ont, eux aussi, accès gratuit, en français ou en anglais, à des consultations individuelles, à des ressources en ligne et à un accompagnement adapté à leurs besoins.

Pour parler à un conseiller en crédit certifié, visitez nomoredebts.org/fr ou composez 1 888 527-8999.

À propos de la Société de conseil en crédit

La Société de conseil en crédit est un organisme à but non lucratif qui aide les consommateurs à mieux gérer leur argent et leurs dettes. La SCC offre des services gratuits et confidentiels de conseil en crédit, des options de remboursement de dettes objectives, l'aide budgétaire et des programmes d'éducation financière.

Visitez nomoredebts.org/fr.

