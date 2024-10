MONTREAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La société d'investissements québécoise Atwater Capital est heureuse d'annoncer l'acquisition de l'entreprise RDC Contrôle Ltée, un fabricant reconnu de vérins, d'actionneurs et de thermocouples industriels. Fondée en 1975, RDC Contrôle Ltée s'est forgé une solide réputation en offrant des produits de qualité supérieure pour les applications de procédés critiques et industriels.

Image de l’entreprise RDC Contrôle Ltée (Groupe CNW/Atwater Capital)

Cette transaction représente une opportunité de croissance pour Atwater Capital, qui est déterminée à élargir son expertise dans le secteur industriel. Par ailleurs, les clients de RDC Contrôle Ltée peuvent s'attendre à recevoir les mêmes hauts standards de service et la qualité de produits qui ont fait la renommée de l'entreprise. Les équipes de direction continueront de collaborer étroitement afin d'assurer une transition harmonieuse, garantissant ainsi la continuité des activités et un soutien accru durant cette période de changement.

« En tant qu'entreprise familiale, Atwater Capital est fière d'acquérir une société alignée sur nos valeurs fondamentales. La transition s'effectuera en cohérence avec les objectifs et la mission de RDC Contrôle Ltée, afin d'assurer une continuité solide. Nous entamons cette nouvelle étape avec un enthousiasme renouvelé et une détermination à poursuivre notre croissance avec succès », a déclaré Frédéric Godbout, président.

À propos de Atwater Capital

Fondée en 2012, Atwater Capital est une société d'investissements familiale québécoise dédiée à la création de valeur à long terme. Forte d'un portefeuille d'investissements diversifiés couvrant des secteurs clés de l'économie québécoise, tels que l'immobilier, le médical, les services, la construction, l'aéronautique et le manufacturier, Atwater Capital s'engage activement dans la croissance et l'innovation. Elle accompagne ses entreprises à chaque étape de leur développement stratégique, en favorisant une gestion rigoureuse et durable de leur expansion.

