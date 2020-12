La Société canadienne du cancer s'appuie sur les réseaux sociaux pour sa nouvelle campagne de cessation tabagique auprès des jeunes du Québec

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Cette année, même en temps de pandémie, la Société canadienne du cancer, grâce à la contribution financière du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, poursuit ses efforts de prévention auprès des jeunes adultes grâce à une campagne de cessation tabagique sur les réseaux sociaux, le Nico-Bar.

Au moyen de trois courtes vidéos diffusées sur les plateformes numériques (Facebook, Instagram, You Tube et Google), cette campagne vise à interpeller les jeunes sur les effets néfastes et concrets du tabagisme sur l'apparence physique et engager ainsi une discussion avec eux sur la cessation tabagique. Un concours est aussi lancé afin de tester leur capacité à arrêter de fumer pendant 7 jours ou de les encourager à aider un ami à arrêter de fumer pendant 7 jours.

La sensibilisation auprès des jeunes afin de prévenir l'usage des produits du tabac et s'assurer que ceux-ci demeurent non-fumeurs est un des objectifs de la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025. La stratégie reconnaît l'intervention basée sur le marketing social comme une façon encore plus efficace d'atteindre les jeunes adultes québécois.

Les jeunes qui s'initient aux produits du tabac sont encore nombreux. Selon le plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux, la proportion de fumeurs réguliers et occasionnels de cigarettes âgés de 18 à 34 ans est de 22,4 % au Québec

(17,2 % au Canada). Le ministère de la Santé et des Services sociaux a pour objectif d'abaisser ce taux à 18,5 % d'ici 2023.

« Bien que le taux de tabagisme chez les jeunes ait diminué au cours des 20 dernières années au Québec, il existe une disparité importante dans certains groupes de la population dont la prévalence du tabagisme demeure très élevée, notamment chez les jeunes de 18 à 34 ans (22,4 %). Comme société, nous devons poursuivre nos efforts de prévention afin de rejoindre les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et les aider à cheminer dans leur processus de cessation tabagique », explique Diego Mena, directeur de la Prévention à la Société canadienne du cancer.

Pour en apprendre davantage, vous pouvez consulter le site Web de la campagne : www.lenicobar.com ainsi que la page Facebook et le compte Instagram du Nico-Bar.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés de l'ensemble du pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer, et nous favorisons l'adoption de politiques de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes qui sont atteintes de la maladie.

SOURCE Société canadienne du cancer

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur le Nico-Bar de la SCC, communiquez avec : Marine de Saint Lager, [email protected]

Liens connexes

http://www.cancer.ca