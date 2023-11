OTTAWA, ON, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) soutient l'imposition d'une redevance annuelle de recouvrement des coûts pour les fabricants de produits du tabac prévue dans l'Énoncé économique de l'automne du gouvernement fédéral.

« L'industrie du tabac est à l'origine de l'épidémie de tabagisme et devrait rembourser les frais que le gouvernement fédéral assume pour y faire face, affirme Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer. Une redevance est un moyen efficace de responsabiliser l'industrie du tabac. »

« La Société canadienne du cancer préconise depuis de nombreuses années une redevance de recouvrement des coûts, et nous attendons avec impatience son adoption et sa mise en œuvre efficace, ajoute M. Cunningham. Le recouvrement des coûts accompagne d'autres mesures du gouvernement fédéral visant à lutter contre le tabagisme, notamment l'utilisation d'emballages neutres, l'imposition d'une taxe sur le tabac et une nouvelle série de mises en garde, y compris sur chaque cigarette. »

Depuis 2009, aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) exige de l'industrie du tabac une redevance annuelle de recouvrement de son budget de lutte contre le tabagisme, et elle récupère tous les ans 712 millions de dollars américains (977 millions de dollars canadiens). Au Canada, une redevance annuelle imposée à l'industrie du cannabis est en place depuis 2018 pour recouvrer les coûts du gouvernement fédéral en lien avec des initiatives législatives, éducatives et de gestion des programmes sur le cannabis.

La SCC collaborera avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que les coûts de toutes les initiatives de la Stratégie canadienne sur le tabagisme, soit la stratégie de lutte contre le tabagisme du gouvernement fédéral, sont remboursés.

La consommation de tabac est la principale cause évitable de maladie et de décès au Canada, entraînant chaque année le décès de 46 000 personnes, dont 30 % de tous les décès liés au cancer au pays. Selon les données de 2022, il y aurait toujours 3,8 millions de personnes qui fument au Canada, soit 12 % de la population de 12 ans et plus. Un travail colossal reste encore à faire pour atteindre l'objectif visant à réduire l'incidence du tabagisme au Canada sous les 5 % d'ici 2035.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer

Renseignements: Rob Cunningham, Analyste principal des politiques, 613 762-4624, [email protected]