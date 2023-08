Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, ont annoncé de nouvelles mesures réglementaires pour encadrer les produits de vapotage et mieux protéger la santé des jeunes Québécoises et Québécois.

MONTRÉAL, le 2 août 2023 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) félicite le gouvernement du Québec et son ministre de la Santé, Christian Dubé, pour l'adoption d'une série de mesures réglementaires visant à lutter contre le vapotage chez les jeunes au Québec. Le règlement adopté entrera en vigueur le 31 octobre 2023.

« Il est urgent d'agir contre la crise du vapotage chez les jeunes. Le nombre d'élèves du secondaire qui vapotent a quintuplé au Québec depuis 2013, déclare David Raynaud, gestionnaire principal, Défense de l'intérêt public à la SCC. Nous sommes ravis de voir que le gouvernement priorise, comme nous, la santé des jeunes. Nous voulons éviter qu'une nouvelle génération devienne dépendante à la nicotine par le biais des cigarettes électroniques. »

Le nouveau règlement instaure quatre mesures principales, soit l'interdiction des arômes dans les produits de vapotage, la limitation du taux maximal de nicotine dans les produits de vapotage, l'imposition d'une taille maximale pour les réservoirs de liquide ainsi que l'encadrement de la forme et la couleur des cigarettes électroniques et de leur emballage.

La SCC collabore depuis des années avec le gouvernement pour lutter contre le tabagisme et le vapotage, notamment par le service J'ARRÊTE. De plus, en 2019, la SCC a participé au groupe spécial d'intervention sur l'encadrement des produits de vapotage mis sur pied par le directeur national de santé publique du Québec. Le règlement adopté comprend des mesures proposées au rapport final de cette initiative, incluant l'interdiction des arômes, le plus grand facteur de popularité des cigarettes électroniques chez les jeunes âgés de 12 à 24 ans.

Soulignons que ce nouveau règlement constitue une avancée considérable pour protéger la santé des jeunes Québécoises et Québécois. Nous continuerons à travailler avec les acteurs du milieu pour nous assurer de créer une société en meilleure santé.

Pour obtenir de l'aide pour cesser de fumer ou de vapoter, composez le 1 866 JARRETE (1 866 527-7383) ou visitez jarrete.qc.ca.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer

Renseignements: Valérie Taillon, Gestionnaire, Communications à la SCC, [email protected], 514 518-6295