La nouvelle équipe travaillera à la défense des politiques qui améliorent les soins palliatifs au Canada, y compris un meilleur accès à des maisons de soins palliatifs dans la communauté.

OTTAWA, ON, le 13 oct. 2021 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) se donne la capacité de revendiquer plus activement l'amélioration des soins palliatifs au Canada pour soutenir les personnes atteintes d'une maladie progressive limitant la durée de vie comme le cancer. Grâce à la généreuse contribution de la Don and Shirley Green Family Charitable Foundation, l'équipe de défense des soins palliatifs Don Green de la SCC défendra sans relâche les solutions qui améliorent l'accès et la sensibilisation aux soins palliatifs dans tout le pays, ainsi que leur qualité.

La SCC et la famille Don et Shirley Green croient fermement que les Canadiens ont droit à des soins palliatifs de qualité qui leur permettent de mourir dans la dignité, sans souffrance, entourés de leurs proches dans le milieu de leur choix. Grâce à un don exceptionnel de 1,5 million de dollars de la Don and Shirley Green Family Charitable Foundation, la SCC a formé la nouvelle équipe de défense des soins palliatifs Don Green dédiée à garantir ce droit partout au Canada. En partenariat avec d'autres groupes spécialisés dans les soins palliatifs, l'équipe s'emploiera essentiellement à éliminer les obstacles qui empêchent l'augmentation du nombre de lits en soins palliatifs, et à améliorer la collecte de données afin de mieux évaluer l'accès aux soins palliatifs et leur qualité au Canada. Elle plaidera aussi en faveur d'un enseignement et d'une formation appropriés des fournisseurs de soins de santé et de solutions de financement pour stimuler la création de maisons de soins palliatifs et de services communautaires dans les communautés mal desservies au pays. Par l'intermédiaire de cette équipe, la SCC sensibilisera les Canadiens à l'aide apportée grâce aux soins palliatifs et à la nécessité d'un meilleur accès.

Les soins palliatifs ont d'abord été une approche thérapeutique destinée aux personnes atteintes de cancer. Bien que les Canadiens atteints de cancer soient trois fois plus susceptibles de recevoir des soins palliatifs que les Canadiens aux prises avec d'autres maladies, trop de personnes touchées par le cancer n'ont pas accès aux soins palliatifs qu'il leur faut lorsqu'elles en ont besoin.

« Toute personne au pays devrait avoir accès à des soins palliatifs de qualité dans sa communauté à la fois pour elle-même et sa famille, indique Andrea Seale, chef de la direction, Société canadienne du cancer. Grâce au généreux investissement de la Don and Shirley Green Family Charitable Foundation, nous pourrons consacrer notre attention à améliorer l'accès à des soins palliatifs abordables et de qualité. Comme la majorité des personnes qui reçoivent des soins palliatifs sont atteintes de cancer, il s'agit d'un élément essentiel aux soins contre le cancer en général. »

Le besoin d'améliorer les soins palliatifs est devenu évident pour Debbie O'Brien après le décès de son père, Don Green, qui est mort à l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas de place en soins palliatifs dans sa communauté. « Mon père ne voulait pas passer ses derniers jours dans un hôpital, il voulait mourir dans un milieu paisible dans sa communauté, entouré de ceux qu'il aimait, mais malheureusement, aucun lit en soins palliatifs n'était disponible lorsqu'il en avait besoin, raconte Debbie. Je veux changer le système afin que d'autres familles puissent avoir le choix, si elles désirent qu'un de leurs proches puisse passer ses derniers jours dans une maison de soins palliatifs. »

La SCC revendique depuis longtemps un meilleur accès à des soins palliatifs abordables, culturellement adaptés et de qualité, quel que soit l'endroit où une personne vit ou choisit de recevoir des soins. Dans le budget fédéral de 2021, le gouvernement s'est engagé à verser près de 30 millions de dollars en six ans pour la mise en œuvre d'une stratégie en matière de soins palliatifs, qui était l'une des demandes de la SCC lors des consultations prébudgétaires. Grâce au financement de la Don and Shirley Green Family Charitable Foundation, la SCC sera en mesure de faire avancer ce dossier, en poursuivant des objectifs plus ambitieux afin de mieux soutenir les personnes atteintes d'une maladie progressive limitant la durée de vie. En disposant d'une équipe de spécialistes engagés dans le domaine de la défense des soins palliatifs, la SCC peut, pour la première fois, s'exprimer d'une voix forte et de façon coordonnée au nom des patients et de leurs familles, afin d'améliorer et d'élargir la prestation des soins palliatifs au Canada.

L'importance des soins palliatifs

Les soins palliatifs sont axés sur la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie progressive limitant la durée de vie. Bien que les soins palliatifs soient souvent perçus comme une option offerte uniquement lorsqu'un traitement curatif n'est plus envisageable, ils peuvent et devraient être fournis tout au long de l'expérience de cancer.

Les recherches montrent que les soins palliatifs améliorent la qualité de vie et la satisfaction à l'égard des soins pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants, qu'ils réduisent l'utilisation des services d'urgence des hôpitaux et augmentent la probabilité que les personnes atteintes de cancer meurent dans un milieu de leur choix.

Il est démontré que les soins palliatifs sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont prodigués tôt, avant les dernières étapes de la vie. Cependant, leur qualité et leur accessibilité varient d'une province et d'un territoire à l'autre, et à l'intérieur de ceux-ci. L'accessibilité et l'offre des soins ne sont pas uniformes même dans les grandes villes et peuvent être encore plus rares dans les régions rurales et éloignées. Même lorsque des services de soins palliatifs sont disponibles, ce ne sont pas tous les Canadiens qui en connaissent l'existence ou qui savent comment y accéder.

Pour en savoir plus sur les revendications de la SCC en matière de soins palliatifs, consultez le site cancer.ca, ou cliquez sur ce lien pour plus de détails sur les soins palliatifs.

À propos de la Don and Shirley Green Family Charitable Foundation

La Don and Shirley Green Family Charitable Foundation est établie à Brockville, en Ontario. La fondation finance un large éventail de causes de bienfaisance en Ontario, au Canada et ailleurs. En plus de leur récent don à la Société canadienne du cancer, la famille Green vient de faire un don de 2 millions de dollars pour l'agrandissement de l'hôpital général de Brockville, qui comprend une unité de soins palliatifs.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

