« Je remercie Mme Marshall pour ses bons mots, ainsi que l'Académie de la santé de la SCRP de m'avoir nommée pour le Prix Joan Hollobon de cette année. Ce fut un plaisir de travailler avec vous et plusieurs autres personnes ici présentes au fil des ans. Je remercie également le Comité des prix de la Société canadienne des relations publiques de m'avoir choisi pour recevoir cet honneur, a déclaré André Picard. Ce prix est particulièrement significatif pour moi, car il porte le nom de mon amie et mentor, Joan Hollobon, qui est l'incarnation vivante de l'importance du mentorat. Joan a pris sa retraite en tant que journaliste médicale du Globe juste au moment où je commençais ma carrière. Elle m'a passé le flambeau et, entre les deux, nous avons fait plus de 60 ans de journalisme sur la santé au Globe and Mail. J'espère avoir rendu Joan fière et je chérirai cela pendant longtemps. Merci. »

« M. Picard a été une voix journalistique de premier plan dans le domaine des soins de santé tout au long de la pandémie de COVID-19, s'appuyant sur un journalisme fondé sur des faits, des recherches fiables et des sources dignes de confiance à un moment où on en avait cruellement besoin, a déclaré Agnes Bongers, bénévole du Health Academy Council. Reconnu pour ses questions difficiles posées sur les enjeux actuels de la pandémie, il a fourni au public des écrits inspirants qui suscitent la réflexion et qui valorisent la santé mentale, physique et émotionnelle des personnes et de la société en général. »

« J'ai commencé à travailler avec André Picard il y a environ 25 ans lorsque j'ai couvert les relations avec les médias pour la Faculté de médecine de l'Université de Toronto, a noté M. Marshall. À l'époque, il était un solide journaliste médical, abordant des questions et des résultats de recherche complexes, et il a continué d'être une voix digne de confiance au fil des ans. Au cours de cette pandémie, il a guidé le public au moyen de renseignements erronés et contradictoires, aidant les Canadiens d'une façon que seul quelqu'un ayant des années de crédibilité dans le secteur de la santé et ayant le respect de ses pairs pouvait réussir à faire. Félicitations à André et aux autres lauréats. »

Nommé en l'honneur de l'ancienne journaliste médicale du Globe and Mail, Joan Hollobon, le prix Joan Hollobon est décerné chaque année à un membre des médias dont le travail a grandement contribué à la compréhension du public à l'égard des soins de santé au cours de l'année précédente. Il s'agissait de l'un des dix Grands prix et Prix spéciaux remis virtuellement au cours de la conférence virtuelle de cette année.

