« La création de ce nouveau Grand prix souligne l'importance et la valeur que la SCRP attribue à faire mieux comprendre et sensibiliser à la pratique éthique des relations publiques par nos collègues professionnels », dit Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP, président national sortant.

« Le Groupe de travail de la SCRP sur l'éthique en relations publiques a proposé Heather Pullen en vue de ce prix en raison de l'ensemble de son parcours professionnel et académique, pas seulement en communication et en relations publiques, mais pour toutes les facettes de ses activités professionnelles », déclare Kim Blanchette, ARP, Chart.PR, FSCRP, présidente du Groupe de travail national sur l'éthique en relations publiques.

« Tout au long de sa carrière, Heather a fait preuve d'un grand leadership en matière de relations publiques éthiques, ajoute M. Vrsnik. Elle a démontré un engagement envers l'amélioration des organisations qu'elle a servies, l'intérêt public et la profession en recherchant des solutions mutuellement bénéfiques. On peut vraiment affirmer que Heather posait les gestes dont elle parlait et qu'elle représentait les plus hautes normes de transparence, d'éthique et d'intégrité. »

« Parce qu'elle était une des co-auteurs de la définition des relations publiques employés par la SCRP, je crois que Heather et son travail sont non seulement des exemples des principes et valeurs essentiels de notre profession, mais encore plus : elle a vécu cet engagement en pratiquant les relations publiques dans l'intérêt public, ce qui est le summum de notre profession », dit Terence (Terry) Flynn, PhD, ARP, FSCRP, professeur agrégé et directeur académique du programme MCM de McMaster-Syracuse.

Madame Pullen était une professionnelle agréée en relations publiques dont la carrière a couvert le journalisme, les communications corporatives et l'enseignement. Elle a récemment travaillé comme enseignante et consultante en communication depuis Hamilton. Elle a été gestionnaire des relations publiques chez Hamilton Health Sciences (HHS) pendant 13 ans. Elle y a débuté en 2002 après 10 années comme consultante spécialisée en communications dans le milieu de la santé. Auparavant, elle a été membre du service des relations publiques du Toronto Hospital (hôpitaux Toronto General et Toronto Western) après avoir été productrice à la radio de la CBC.

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

