La Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) se joint à l'appel mondial visant à reconnaître les physiologistes de l'exercice clinique comme un élément essentiel de la prise en charge de l'obésité, au même titre que les traitements à base de GLP-1

OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- La Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) est fière de se joindre à 11 organismes internationaux de pointe pour demander que les physiologistes de l'exercice clinique soient reconnus comme un élément central des soins de l'obésité, aux côtés des médicaments contre la perte de poids, dans le cadre d'un plan de soins plus large plutôt que d'un traitement autonome.

Cette déclaration est publiée conjointement par 12 organisations de sport, de sciences de l’exercice et de physiologie clinique de l’exercice établies en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et ailleurs en Europe.

Une nouvelle déclaration internationale commune appelle à ce que les médicaments pour la perte de poids soient utilisés dans le cadre d'un plan de soins plus large et non comme traitement autonome.

Veuillez lire la déclaration commune.

Les médicaments à base de GLP-1 représentent une avancée importante dans le traitement de l'obésité et aident des millions de personnes à travers le monde. Cependant, des preuves suggèrent que 20‑40 % du poids total perdu pendant le traitement pourrait être dû à la masse maigre, y compris les muscles squelettiques.

« L'obésité est une maladie chronique complexe qui nécessite des soins complets, individualisés et fondés sur des données probantes », affirme Kalie McKenna, directrice générale de la SCPE. « Il est important de noter que les bienfaits de l'activité physique et de l'exercice vont bien au-delà des variations du poids corporel. »

La physiologie de l'exercice aide les gens à maintenir leur masse musculaire et leur force et favorise de meilleurs résultats en matière de santé à long terme.

« Les physiologistes de l'exercice clinique SCPE 🅪 ont l'expertise pour prescrire des exercices sécuritaires et individualisés qui aident à préserver la masse musculaire, à maintenir la fonction physique et à soutenir les résultats à long terme pour la santé », dit McKenna. « Cette déclaration de position internationale renforce ce que la science continue de montrer : l'exercice n'est pas un ajout facultatif à la pharmacothérapie contre l'obésité ; c'est une composante essentielle du traitement. »

« Chez la SCPE, nous sommes fiers de soutenir cette déclaration mondiale et de plaider en faveur de l'intégration des physiologistes de l'exercice clinique SCPE 🅪 dans les soins multidisciplinaires de l'obésité », conclut McKenna. « Tous les Canadiens qui utilisent des médicaments contre l'obésité devraient avoir accès à l'expertise en exercice nécessaire pour maximiser les avantages du traitement, améliorer la qualité de vie et obtenir des résultats plus sains et plus durables pour les individus et notre système de santé. »

Alors que l'utilisation des médicaments à base de GLP-1 continue de croître, les décideurs doivent s'assurer que les personnes ont accès au soutien clinique dont elles ont besoin pour préserver leur masse musculaire et améliorer leurs résultats de santé à long terme.

La déclaration conjointe internationale a été élaborée en collaboration avec 12 organismes internationaux de premier plan représentant l'exercice et les sciences du sport :

Exercise & Sports Science Australia (ESSA); Biokinetics Association of South Africa (BASA); La Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE); Chartered Association of Sport & Exercise Sciences (CASES); Clinical Exercise Physiology Association (CEPA); Clinical Exercise Physiology New Zealand (CEPNZ); Clinical Exercise Physiology UK (CSEP-UK); European College of Sport Science (ECSS); International Confederation of Sport and Exercise Science Practice (ICSESP); Irish Sport and Exercise Sciences Association (OSESA); Norwegian Association for Clinical Exercise Physiologists (NFHT); Sport & Exercise Science New Zealand (SESNZ)

SOURCE Société canadienne de physiologie de l'exercice

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