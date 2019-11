La Société canadienne de l'eczéma publie la vidéo « Une journée avec l'eczéma » pour souligner le Mois de la sensibilisation à l'eczéma

« Je dis souvent aux gens que je dois me gratter environ une ou deux fois l'heure, à toute heure de la journée, chaque jour, trois cent soixante-cinq jours par année. J'ai toujours ça à l'esprit. » - Tanya Mohan, « Une journée avec l'eczéma »

Tanya compte parmi les nombreux Canadiens qui vivent avec la dermatite atopique (couramment appelée « eczéma »), une maladie cutanée inflammatoire chronique caractérisée par une peau sèche et rouge qui démange intensément et qui peut craquer, suinter et saigner.

L'objectif de la vidéo « Une journée avec l'eczéma » est de montrer le véritable fardeau de la maladie, et à quel point elle peut être envahissante pour les personnes qui doivent vivre avec au quotidien. De plus, elle vise à montrer à la population générale, aux fournisseurs de soins et aux décideurs en matière de politiques de santé les répercussions de la maladie, les lacunes actuelles en matière de soins et les besoins des patients de notre collectivité.

« L'eczéma est trop souvent minimisé et perçu comme rien de plus qu'une simple peau sèche, mais la triste réalité c'est que de nombreux Canadiens trouvent vraiment difficile de composer avec la routine quotidienne de soins de la peau, les cycles de poussées sans fin, et la démangeaison et la douleur constantes qui peuvent accompagner cette affection, a indiqué Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la Société canadienne de l'eczéma. Notre vidéo veut ouvrir le dialogue et montrer au monde ce que les personnes eczémateuses doivent endurer et lui faire réaliser qu'elles méritent d'être vues et entendues. »

La SCE veut présenter des témoignages comme celui de Tanya lors de ses réunions avec les représentants gouvernementaux et les organismes sanitaires responsables d'améliorer l'accès à de nouveaux traitements contre l'eczéma. « De récents travaux de recherche et des percées thérapeutiques insufflent un nouvel espoir aux patients et à leurs proches; or ces progrès seront inutiles si les personnes qui ont le plus besoin des médicaments mis au point ne peuvent y avoir accès, ajoute Mme Cresswell-Melville. En montrant aux décideurs la réalité des personnes atteintes de cette affection, nous espérons qu'ils feront des choix en vue de soutenir les patients et leurs proches et d'aider à améliorer leur vie. »

La SCE invite ceux qui veulent participer à transmettre la vidéo sur les médias sociaux et à inclure le mot-clic #UneJournéeAvecLEczéma dans leurs commentaires ou dans leur propre témoignage de la vie avec l'eczéma.

Pour en savoir davantage, consultez le site eczemahelp.ca. Cliquez ici pour visionner la vidéo.

