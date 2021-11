La Société canadienne de l'eczéma veut faire connaître les répercussions réelles des démangeaisons associées à l'eczéma

TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Novembre est le Mois de la sensibilisation, et la Société canadienne de l'eczéma (SCE) demande aux Canadiens de « Vivre les démangeaisons » associées à la dermatite atopique (DA), couramment appelée « eczéma », afin de mieux faire connaître ce symptôme incommodant.

Les démangeaisons associées à la DA sont souvent décrites comme étant le symptôme le plus incommodant de cette affection, et des démangeaisons intenses peuvent être présentes jour et nuit. Selon le rapport d'un récent sondage mené par la SCE Les démangeaisons dans la dermatite atopique, 44 % des adultes atteints de DA sévère ressentent des démangeaisons en tout temps. Le rapport met en lumière les répercussions qu'ont les démangeaisons sur le sommeil, le travail ou les études et les relations interpersonnelles, tant chez les adultes que chez les enfants atteints de l'affection.

D'autres faits saillants du rapport de la SCE :

46 % des adultes atteints de DA modérée ou sévère qualifient leurs démangeaisons d'invalidantes

87 % des adultes atteints de DA sévère ont des cicatrices ou des marques sur leur peau en raison du grattage

76 % des enfants atteints de DA modérée ou sévère se réveillent la nuit en raison des démangeaisons

Pour accroître la sensibilisation, la SCE a invité ses ambassadeurs, un groupe de bénévoles dévoués atteints de DA modérée ou sévère, à mettre leurs amis au défi de « Vivre les démangeaisons » associées à la maladie pendant 24 heures. On a demandé aux participants de faire sonner une alarme chaque heure pendant 24 heures afin de reproduire les interruptions engendrées par les démangeaisons. Ainsi, ils pouvaient faire l'expérience frustrante d'être interrompus dans leurs activités quotidiennes et même durant leur sommeil; le défi donnait un petit aperçu de la vie avec cette maladie.

Allie, une ambassadrice, a participé et mis ses proches et ses amis au défi. Elle a dit : « L'eczéma est courant dans ma famille, et le défi nous a tous fait prendre une pause pour réfléchir aux répercussions des démangeaisons dans notre vie. Le défi « Vivre les démangeaisons » est une excellente façon pour faire comprendre aux gens le caractère persistant des démangeaisons associées à l'eczéma et les interruptions qu'elles entraînent dans notre vie quotidienne. »

Allie a ajouté : « Bien que je ne souhaite à personne de subir des démangeaisons, je crois que les gens ne comprennent pas à quel point c'est fréquent et dérangeant. J'espère que ce défi aide à mieux faire connaître la DA et à faire réaliser que ceux qui en souffrent méritent de meilleurs soins et une meilleure indulgence à leur égard. »

Pour suivre le défi « Vivre les démangeaisons » ou y participer, suivez la @EczemaSocietyofCanada et utilisez le mot-clic #VivreLesDémangeaisons. Pour en apprendre davantage à propos du sondage sur les démangeaisons, consultez le site www.eczemahelp.ca/fr/demangeaisons.

À propos de la dermatite atopique

La DA est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle est caractérisée par des périodes pendant lesquelles la peau est enflammée, sèche et prurigineuse et peut se fendiller et présenter des lésions susceptibles de suinter ou de saigner. Ces périodes d'aggravation des symptômes s'appellent des poussées. On estime que 11 % des enfants et 7 % des adultes sont atteints de DA.

À propos de la Société canadienne de l'eczéma

La Société canadienne de l'eczéma est un organisme de bienfaisance enregistré canadien qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens atteints d'eczéma. Notre mandat repose sur l'éducation, le soutien, la sensibilisation, la défense de droits et d'intérêts, et la recherche. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.eczemahelp.ca.

