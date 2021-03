La Société canadienne d'ophtalmologie soutient la sensibilisation mondiale à la principale cause de cécité durant la Semaine mondiale du glaucome

Comme le glaucome n'entraîne pas de symptômes perceptibles, une surveillance continue est nécessaire pour détecter les changements. Les ophtalmologistes peuvent utiliser plusieurs tests lors d'une évaluation pour le glaucome, une maladie qui affecte le nerf optique. Ce nerf transmet les images que l'on voit de l'œil au cerveau, et il est composé de nombreuses fibres nerveuses. Lorsque ces fibres nerveuses sont endommagées par la pression qui s'accumule à l'intérieur de l'œil, connue sous le nom de pression intraoculaire (PIO), cela peut provoquer des angles morts et une perte de vision.

Bien que les personnes âgées de plus de 60 ans soient six fois plus susceptibles d'être atteintes de glaucome, tout le monde peut développer la maladie. Et plusieurs facteurs peuvent augmenter les risques, comme l'origine ethnique, les antécédents familiaux, l'utilisation de stéroïdes à long terme, les blessures oculaires antérieures, et certaines pathologies du nerf optique.

Détection et traitement

Les symptômes les plus courants du glaucome au moment où on peut le détecter comprennent une perte de la vision périphérique, des halos autour des lumières, de la douleur et/ou de la rougeur oculaire, et une vision floue ou réduite. Bien qu'il s'agisse d'une maladie oculaire chronique, le glaucome peut être contrôlé grâce à une gestion appropriée.

Les options de traitement comprennent des gouttes ophtalmiques et plusieurs médicaments différents permettant de diminuer la quantité de liquide dans l'œil, d'augmenter l'écoulement du liquide de l'œil ou de réduire la production de liquide. Elles incluent également des traitements au laser pour améliorer le drainage du liquide de l'œil. Pour les cas où les gouttes oculaires et le laser ne parviennent pas à arrêter la progression du glaucome, une intervention chirurgicale conventionnelle peut être recommandée afin de créer un nouveau passage permettant au liquide aqueux de sortir de l'œil. Les chirurgies micro-invasives du glaucome (CMIG), un groupe de dispositifs et de procédures visant à améliorer la circulation du liquide dans l'œil ou à y réduire la production de liquide, font notamment partie des solutions.

Apprenez-en davantage sur votre risque de développer un glaucome ou d'autres maladies oculaires graves en répondant à un questionnaire sur seethepossibilities.ca.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculovisuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens de l'œil, nous nous engageons à fournir des soins oculaires médicaux et chirurgicaux optimaux pour tous les Canadiens en promouvant l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services pour soutenir nos membres dans leurs activités professionnelles. Notre association compte plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, d'autres sociétés nationales et internationales de spécialistes, nos communautés universitaires (ACUPO), nos partenaires et affiliés provinciaux, d'autres professionnels des soins oculovisuels et des groupes de patients afin de promouvoir des politiques dans le domaine de la santé oculovisuelle au Canada. La SCO est une fournisseuse accréditée et primée de développement professionnel continu (DPC) par l'entremise du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), et est affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour plus d'informations, visitez cos-sco.ca.

