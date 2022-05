Le Mois de la santé visuelle constitue l'occasion de sensibiliser à la santé oculaire et à la prévention de la perte de vision

TORONTO, le 3 mai 2022 /CNW/ - Mai est le Mois de la santé visuelle. La Société canadienne d'ophtalmologie, qui plaide en faveur de soins oculaires optimaux pour tous, insiste sur l'importance de surveiller votre vision et de consulter un spécialiste des soins de la vue lorsque vous constatez tout changement à votre vue. Bien que les trois quarts (76 %) des Canadiens se préoccupent de leurs soins oculaires et sont généralement informés, bon nombre d'entre eux ignorent un éventail de facteurs se rapportant à la santé de leurs yeux, selon un sondage réalisé en 2021 par la Société canadienne d'ophtalmologie.

Près de 1 Canadien sur 6 est atteint de l'une des quatre principales maladies oculaires - cataractes, dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), glaucome et rétinopathie diabétique - et court un risque grave de perdre la vue. La perte de vision se produit de façon graduelle et de nombreuses maladies oculaires ne présentent pas toujours de symptômes avant un stade avancé de la maladie, mais 75 % de la perte de vision est évitable ou réversible si détectée et soignée de façon précoce.

« Perdre la vue change la vie d'une personne. Par conséquent, le maintien d'une bonne santé oculaire devrait constituer une priorité pour tous les Canadiens, affirme le Dr Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. Grâce à une détection précoce, le traitement de la perte de vision procure des avantages déterminants non seulement pour les patients et leurs familles - notamment parce qu'ils retrouvent leur autonomie et leur qualité de vie - mais également pour un meilleur avenir des soins oculaires au Canada. »

Un rapport préparé par le Conference Board of Canada en 2020 s'est penché sur la valeur de l'ophtalmologie du point de vue des résultats pour la santé, de l'efficacité des soins de santé et du point de vue sociétal et économique, et a démontré l'impact économique sur les systèmes de soins de santé, la société et les gens. Le rapport estime que d'ici 2040, les économies attribuables aux interventions ophtalmologiques pour traiter la perte de vision atteindront quatre milliards de dollars.

À titre d'initiative nationale pour favoriser la santé oculaire, la Société canadienne d'ophtalmologie, à l'instar de plusieurs autres associations de soins oculaires, plaide en faveur de la création d'un bureau de la santé oculaire à l'Agence de la santé publique du Canada. Le bureau de la santé oculaire travaillerait avec les provinces et les territoires sur des stratégies pour la santé oculaire, les soins oculaires et l'intégration complète de la réadaptation fonctionnelle à la suite d'une perte de vision au continuum des soins de santé.

En outre, la Fondation de la Société canadienne d'ophtalmologie élargit son soutien pour une bonne santé oculaire avec Vision de l'Ukraine, une initiative créée pour soutenir les ophtalmologistes ukrainiens qui soignent des lésions oculaires dans leur pays en guerre. Ces ophtalmologistes s'occupent sans relâche de soigner des traumatismes à toute heure du jour et de la nuit, tout en devant composer avec des réserves dangereusement basses en raison d'une rupture des réseaux d'approvisionnement pour obtenir du matériel médical et chirurgical jugé essentiel et indispensable. Pour faire un don, visitez : www.canadon.org .

Pour vos soins oculovisuels, en plus de votre médecin de soins primaires, une équipe de soins oculovisuels compte « les 3 O » : un opticien, un optométriste et un ophtalmologiste, et chacun joue un rôle essentiel dans la prestation de soins oculovisuels de qualité.

Visitez voirlespossibilites.ca pour vous renseigner sur le rôle des 3 « O » et pour mettre à l'épreuve vos connaissances sur la santé visuelle avec nos deux nouveaux jeux-questionnaires sur les 3 « O » et les cinq principaux problèmes .

