TORONTO, le 6 mars 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC, TSX : CTC.A) (la « Société » ou « l'entreprise ») a annoncé aujourd'hui sa nouvelle stratégie de croissance transformatrice Vrai Nord, qui est centrée sur des liens avec les clients rehaussés par des données, la croissance de son secteur de détail de base, l'élargissement de son programme de fidélisation Récompenses Triangle et une répartition ciblée du capital. Elle vise à accroître la valeur pour les clients et à engendrer une valeur importante pour les actionnaires, bien supérieure aux niveaux historiques de l'entreprise. Cette stratégie sera mise en œuvre par une équipe de haute direction nouvellement recomposée, et la réorganisation de la Société consistera en une transition allant d'un modèle complexe de société de portefeuille à une société en exploitation plus agile, consolidée de manière à mieux exercer sa concurrence et se démarquant par ses données collectives sur les clients.

« Nous sommes un détaillant canadien emblématique qui s'oriente vers l'établissement de liens plus solides avec ses clients et la réalisation de gains importants pour ses actionnaires, dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. En cette nouvelle ère de vente au détail et de concurrence mondiale à très grande échelle, nous mènerons nos activités plus efficacement et assurerons une mise en marché plus stratégique en exploitant nos enseignes et notre programme de fidélisation de manière à accroître notre envergure. Notre transformation s'appuie sur les forces qui nous distinguent : un taux de confiance des plus élevés auprès des clients, des données chefs de file et une vision fondée sur le fait que nous sommes les mieux placés pour comprendre, récompenser et servir les Canadiens. »

Vrai Nord représente le prochain horizon stratégique de la Société, signalant la fin de la stratégie Mieux connecté, qui a servi de tremplin pour accroître son rendement. L'entreprise a achevé l'exercice de 2024 en affichant des gains solides, un bilan supérieur et un taux accru de fidélisation des clients.

Les initiatives de Vrai Nord sont destinées à accélérer la croissance de son secteur de détail et l'élargissement de son programme de fidélisation

Vrai Nord réunit des dizaines d'initiatives stratégiques visant à accélérer la croissance de son secteur de détail et à engendrer un rendement financier supérieur. Cela comprend des investissements dans l'expansion du réseau omnicanal et de nouvelles analyses de données qui seront des catalyseurs pour la croissance de la part de marché et l'expansion de l'ensemble du marché potentiel de la Société.

L'entreprise accélérera son programme de fidélisation Récompenses Triangle en misant sur ses données privilégiées de première main, rehaussées par la technologie et l'IA. Le programme de fidélisation prendra de l'expansion grâce à l'offre d'une valeur plus personnalisée pour les membres, des partenariats avec d'autres marques favorisant la circulation de l'Argent Canadian Tire au-delà des magasins de la Société, et une nouvelle stratégie axée sur le commerce de détail pour la Banque en vue d'attirer encore plus de titulaires de cartes Mastercard Triangle et de les encourager à profiter des avantages du programme.

L'élargissement du programme de fidélisation renforcera les liens qu'entretient la Société avec ses meilleurs clients et incitera plus systématiquement les membres à magasiner à un plus grand nombre de ses établissements et à une plus grande fréquence. Les initiatives de Vrai Nord visent à accroître le taux d'adhésion au programme de fidélisation Récompenses Triangle ainsi que les achats effectués par ses membres à l'échelle des différentes enseignes.

Nouveau modèle d'exploitation conçu pour accroître l'agilité et l'envergure

Pour exécuter la stratégie Vrai Nord, la Société procédera à une réorganisation, passant d'un modèle de société de portefeuille regroupant des entreprises individuelles centrées sur les produits à une société en exploitation universellement centrée sur les clients. Ce nouveau modèle d'exploitation regroupe les multiples enseignes, systèmes et données de la Société pour former une base massive de données sur les clients et d'avantages concurrentiels qu'aucune enseigne ne pourrait réaliser individuellement.

L'entreprise continuera à renforcer ses propositions de valeur aux clients de chacune des enseignes, mais elle agira en vue d'éliminer les processus et les systèmes administratifs cloisonnés, redondants et coûteux. Le nouveau modèle d'exploitation vise à accroître son agilité et sa rapidité d'exécution en misant sur des capacités et des plateformes communes à l'échelle de l'entreprise qui seront créées et déployées en même temps - comme dans le cas du récent regroupement de tous les sites Web de ses enseignes principales en une seule plateforme numérique. Unifiée de cette façon, la Société continuera à mettre en œuvre ses technologies et l'IA, réinventant ainsi ses méthodes de travail afin d'accélérer les analyses, les décisions, la diffusion de l'information et le flux de travail à l'échelle de l'entreprise. Cela mènera à une efficacité accrue et à un engagement client plus stratégique à l'échelle des enseignes.

Une haute direction renforcée et axée sur les clients, l'exécution en magasin et la création de valeur

La stratégie Vrai Nord sera mise en œuvre par une haute direction nouvellement recomposée de cadres existants et récemment intégrés pour remplir les nouveaux rôles annoncés aujourd'hui en vue de refléter trois priorités : la gestion disciplinée de plusieurs initiatives pluriannuelles importantes de transformation et d'une répartition du capital génératrice de valeur sera assurée par un nouveau bureau de transformation dirigé par une nouvelle chef de la transformation; l'exécution et la croissance du secteur de détail de base seront gérées par un nouveau chef de l'exploitation au sein d'un modèle d'exploitation unifié pour toutes les enseignes, y compris Canadian Tire, SportChek et Mark's/L'Équipeur; et les stratégies clients en matière de vente au détail, de produits, de marketing et de fidélisation seront centralisées et dirigées par un(e) nouveau(nouvelle) chef des affaires commerciales. Diverses équipes du siège social de la Société seront réorganisées afin de refléter cette structure et les priorités sous-jacentes.

Susan O'Brien est nommée au poste de vice-présidente directrice et chef de la transformation . Comptant 17 ans de carrière au sein de l'entreprise, elle remplissait jusqu'à tout récemment les fonctions de vice-présidente directrice et chef de marque et de la clientèle. Forte de son leadership exercé dans le cadre du programme Récompenses Triangle et de son expérience acquise lors du développement de nouvelles capacités à l'intention de la clientèle, elle fera en sorte que les initiatives de transformation restent axées sur les clients.

est nommée au poste de . Comptant 17 ans de carrière au sein de l'entreprise, elle remplissait jusqu'à tout récemment les fonctions de vice-présidente directrice et chef de marque et de la clientèle. Forte de son leadership exercé dans le cadre du programme Récompenses Triangle et de son expérience acquise lors du développement de nouvelles capacités à l'intention de la clientèle, elle fera en sorte que les initiatives de transformation restent axées sur les clients. TJ Flood est nommé au poste de vice-président directeur et chef de l'exploitation , dirigeant les enseignes nouvellement centralisées de la Société, notamment Canadian Tire, Mark's/L'Équipeur et SportChek. Comptant 20 ans de carrière au sein de l'entreprise, il remplissait jusqu'à tout récemment les fonctions de vice-président directeur et président, Groupe détail Canadian Tire, et auparavant celles de président de SportChek. Son expérience facilitera la transition vers des processus centralisés et une exécution inter-enseignes efficace.

, dirigeant les enseignes nouvellement centralisées de la Société, notamment Canadian Tire, Mark's/L'Équipeur et SportChek. Comptant 20 ans de carrière au sein de l'entreprise, il remplissait jusqu'à tout récemment les fonctions de vice-président directeur et président, Groupe détail Canadian Tire, et auparavant celles de président de SportChek. Son expérience facilitera la transition vers des processus centralisés et une exécution inter-enseignes efficace. Après une recherche exhaustive, l'entreprise nommera sous peu une personne au poste de vice-président(e) directeur(trice) et chef des affaires commerciales , qui sera responsable de l'expansion du programme Récompenses Triangle, des données sur les clients et des processus reliés au secteur de détail de base afin de favoriser des stratégies horizontales axées sur les données dans le but d'offrir de formidables expériences clients.

, qui sera responsable de l'expansion du programme Récompenses Triangle, des données sur les clients et des processus reliés au secteur de détail de base afin de favoriser des stratégies horizontales axées sur les données dans le but d'offrir de formidables expériences clients. Darren Myers , nouveau vice-président directeur et chef des finances de la Société, entrera en fonction le 1 er avril, tel qu'il a été annoncé ici. Ayant occupé le poste de chef des finances à trois reprises au sein d'entreprises canadiennes, il était auparavant chargé des transformations à grande échelle dans divers secteurs, notamment celui du détail.

, nouveau de la Société, entrera en fonction le 1 avril, tel qu'il a été annoncé ici. Ayant occupé le poste de chef des finances à trois reprises au sein d'entreprises canadiennes, il était auparavant chargé des transformations à grande échelle dans divers secteurs, notamment celui du détail. Les détails concernant la haute direction de la Société se trouvent ici.

« Cette équipe dispose de l'expérience et du mandat nécessaires pour réaliser des initiatives et des résultats transformationnels, dit M. Hicks. Alors que nous brisons les cloisonnements et éliminons les systèmes traditionnels superflus, nous combinons les meilleurs atouts de notre entreprise et toutes nos connaissances concernant les clients afin de nous rallier autour d'une stratégie unifiée visant à aider à améliorer la vie au Canada. Notre envergure ainsi accrue et l'alliance de nos données nous permettront de nous démarquer tant des grands que des petits concurrents. »

Répartition améliorée du capital et modèle d'exploitation rationalisé

En misant sur une orientation simplifiée et une structure axée sur la croissance du secteur de détail et la création de valeur pour les actionnaires, la haute direction de la Société améliorera la répartition du capital en priorisant les placements et les actifs à plus haut rendement. Cette démarche s'est manifestée dans les récents mouvements de portefeuille de l'entreprise : la décision de conserver la pleine propriété des Services Financiers Canadian Tire en appliquant une stratégie destinée à maximiser ses capacités en matière de vente au détail; la création de valeur pour les actionnaires en annonçant, le 19 février 2025, une entente en vue de vendre la marque mondiale de vêtements haute performance Helly Hansen; et la monétisation d'actifs immobiliers excédentaires.

Aujourd'hui, la Société a également annoncé que, dans le cadre de sa stratégie Vrai Nord, elle optimisera le portefeuille de SportChek en misant sur de nouveaux concepts de magasins et une révision de sa stratégie de mise en marché pour son entreprise Atmosphere. L'entreprise fermera 17 magasins autonomes Atmosphere non concurrentiels, et 14 sites seront incorporés à des magasins SportChek.

Dorénavant, et sous réserve de la conclusion de la vente de Helly Hansen, la Société étendra son approche équilibrée à la répartition du capital, notamment en ce qui concerne ce qui suit :

Elle priorisera les investissements destinés à transformer son secteur de détail de base au Canada tout en maintenant sa flexibilité afin de gérer l'incertitude du marché. Dans ce contexte, la Société prévoit que ses dépenses totales en capital d'exploitation en 2025 se situeront dans la partie supérieure de la fourchette indiquée précédemment allant de 525 M$ à 575 M$. Cela comprendra l'investissement de capitaux dans l'expérience client omnicanal, telle que la modernisation continue des magasins Canadian Tire. L'entreprise prévoit également d'accroître ses investissements dans Mark's/L'Équipeur afin de tirer avantage de son bilan de rendements relutifs et des occasions émergentes quant à la part de marché dans le secteur des vêtements décontractés.

tout en maintenant sa flexibilité afin de gérer l'incertitude du marché. Dans ce contexte, la Société prévoit que ses dépenses totales en capital d'exploitation en 2025 se situeront dans la partie supérieure de la fourchette indiquée précédemment allant de 525 M$ à 575 M$. Cela comprendra l'investissement de capitaux dans l'expérience client omnicanal, telle que la modernisation continue des magasins Canadian Tire. L'entreprise prévoit également d'accroître ses investissements dans Mark's/L'Équipeur afin de tirer avantage de son bilan de rendements relutifs et des occasions émergentes quant à la part de marché dans le secteur des vêtements décontractés. Il en résultera des gains allant jusqu'à 400 millions de dollars pour les actionnaires grâce au rachat d'actions en 2025, doublant ainsi la somme indiquée précédemment pour 2025 allant jusqu'à 200 millions de dollars.

Une somme de 200 millions de dollars provenant du produit servira à réduire les dettes et à rembourser des bons à moyen terme négociables avant qu'ils arrivent à échéance en 2026.

La Société prévoit investir plus de 2 milliards de dollars sur une période de quatre ans à compter de 2025; des économies en matière de dépenses commenceront à être réalisées en 2025 et à un taux annualisé prévu de 100 millions de dollars à compter de 2026.

« La mise en œuvre de notre stratégie, de notre structure et de nos initiatives débute en 2025, et une amélioration de la création de valeur est prévue au cours des prochaines années, dit M. Hicks. Nous avons bien hâte de faire état de nos premiers progrès et de nos rendements à plus long terme avec une plus grande précision alors qu'ils commenceront à prendre forme. Entre-temps, nous avons commencé à injecter du capital au service de notre conviction et prévoyons investir plus de 2 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années en vue de favoriser la prospérité de notre entreprise et, par extension, de notre pays. »

L'entreprise prévoit une hausse des frais de transformation et de consultation en lien avec sa stratégie de quatre ans, y compris ce qui suit :

Les dépenses d'exploitation augmenteront de 60 millions de dollars en 2025, principalement en lien avec les investissements dans les TI pour favoriser les initiatives de transformation.

Des coûts ponctuels d'environ 85 millions de dollars associés à la transformation et à la restructuration, notamment les indemnités de départ et les coûts de fermeture de magasins Atmosphere. Ces coûts seront comptabilisés et normalisés au premier semestre de 2025. Des économies annualisées de 100 millions de dollars en matière de dépenses d'exploitation sont prévues à compter de 2026.

L'équipe de direction de l'entreprise a l'intention de fournir des mises à jour sur ses activités liées à Vrai Nord tout au long de 2025, et ce, dès la publication de ses résultats du premier trimestre le 8 mai 2025.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'information pouvant constituer des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières qui reflètent les attentes actuelles de la direction par rapport aux événements futurs et à la stratégie de transformation de l'entreprise. Dans le présent communiqué, toutes les déclarations qui ne sont pas des faits établis peuvent constituer des informations prospectives, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, de l'information concernant : l'impact de la stratégie de croissance transformatrice de l'entreprise, y compris en ce qui a trait à l'accroissement de la valeur et des gains pour les actionnaires, à des liens plus solides avec les clients, à la croissance accélérée du secteur de détail, au rendement financier amélioré, à l'augmentation de la part de marché, à la croissance de l'ensemble du marché potentiel, ainsi qu'à l'augmentation du taux d'adhésion au programme Récompenses Triangle, du nombre de partenariats et des ventes auprès des membres; la vente proposée de Helly Hansen; les plans quant à l'utilisation du produit de la vente proposée de Helly Hansen, y compris des investissements supplémentaires visant à prioriser son secteur de détail de base au Canada, l'intention accrue de rachat d'actions en 2025 et l'intention de rembourser des dettes; la fermeture prévue de magasins Atmosphere et l'incorporation de sites Atmosphere à des magasins SportChek; les investissements prévus en lien avec la stratégie de croissance transformatrice de l'entreprise, y compris les dépenses en capital d'exploitation en 2025 et sur une période de quatre ans ainsi que les secteurs d'investissement visés; la hausse prévue des dépenses d'exploitation en 2025; les coûts ponctuels prévus en lien avec la transformation et la restructuration; et les économies prévues à compter de 2025 et les économies annualisées prévues en matière de dépenses d'exploitation à compter de 2026. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué de presse reposent sur des renseignements, des hypothèses et des estimations qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, incertitudes et à d'autres facteurs qui pourrait entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces renseignements prospectifs.

Certains des risques commerciaux et opérationnels de la Société comprennent des risques en lien avec l'agilité stratégique, l'exploitation des franchises, la marque et sa réputation, les conditions géopolitiques (y compris les tarifs douaniers), les talents, les conditions macroéconomiques, l'infrastructure technologique, la technologie émergente et perturbatrice, la cybersécurité, les données et la confidentialité, les tierces parties, la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement responsable, le programme de fidélisation, l'environnement concurrentiel, les tendances des clients, la saisonnalité, le cadre juridique, les changements climatiques, les facteurs ESG et les perturbations commerciales. Certains des risques financiers de la Société comprennent des risques en lien avec le crédit, la liquidité, le marché, le prix des marchandises et les assurances.

Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 14 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2024 de la Société et à toutes ses sous-sections. Il est disponible sur le site Web de SEDAR+, à http://www.sedarplus.ca, et à l'adresse https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois en vigueur.

