Une entente de sept ans pour révolutionner les activités de détail et les expériences de marque à l'échelle du groupe d'entreprises de la Société Canadian Tire

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire (la Société) et Microsoft ont annoncé un partenariat de détail stratégique de grande envergure pour favoriser l'innovation au sein de l'industrie de détail au Canada et pour contribuer à l'avancement et à l'adoption de la nouvelle technologie à l'échelle du pays. Par l'intermédiaire de ce partenariat de sept ans, la Société Canadian Tire mettra à contribution Microsoft Azure pour moderniser ses systèmes et son infrastructure, et profitera d'un accès direct aux produits et solutions infonuagiques, à l'expertise et aux capacités de perfectionnement fiables offerts par Microsoft. La Société Canadian Tire utilisera ces nouvelles capacités pour augmenter la vitesse et l'efficacité de la modernisation de son entreprise, rehaussant ainsi l'expérience omnicanal et de marque pour les clients à l'échelle de son groupe d'entreprises.

Logo de Microsoft (Groupe CNW/SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE)

Ce partenariat stratégique avec Microsoft constitue un jalon important dans le parcours de modernisation de la Société Canadian Tire. Les deux entreprises feront équipe pour faire évoluer les capacités commerciales dans trois domaines clés :

Fournir une plateforme fiable favorisant la flexibilité et l'extensibilité pour favoriser la croissance : Microsoft deviendra le fournisseur stratégique de services infonuagiques de la Société Canadian Tire, alors que la Société Canadian Tire fera migrer la majorité de son infrastructure des TI sur la plateforme Microsoft Azure. La migration permettra à la Société Canadian Tire d'accélérer son parcours axé sur les données, son programme de mise en vente rapide, son amélioration de l'expérience client et ses offres personnalisées.

Capacités numériques améliorées : L'accès direct à la technologie numérique, à l'expertise et aux capacités de perfectionnement d'envergure mondiale de Microsoft aidera la Société Canadian Tire à moderniser ses systèmes, en plus de développer des talents de qualité pour augmenter son rythme de l'innovation afin de mieux servir les Canadiens.

Co-innover pour façonner l'avenir du commerce de détail au pays : Explorer des possibilités de co-innovation qui font appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage machine de façon responsable en vue d'améliorer l'expérience client, d'optimiser les opérations et de trouver de nouvelles occasions dans le secteur détail canadien.

« Le partenariat entre la Société Canadian Tire et Microsoft nous permettra de moderniser davantage nos capacités et nos systèmes pour accélérer notre transformation et notre souplesse numériques, qui est un élément clé de notre stratégie de croissance, » dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. « En alliant nos connaissances inégalées des Canadiens avec la technologie et l'expertise de pointe de Microsoft -nous pourrons augmenter notre stabilité et capacité, et libérer notre expertise collective de manière à favoriser des innovations attrayantes sur le marché de détail, non seulement pour la Société Canadian Tire mais à l'échelle du pays. »

« La technologie d'aujourd'hui et les percées en matière d'IA aident à dégager la voie à l'innovation au sein de l'industrie--ce qui ouvre les portes pour les détaillants à réimaginer l'expérience de magasinage pour les clients », a souligné Judson Althoff, vice-président directeur et chef des affaires commerciales chez Microsoft. « Avec Microsoft à titre de partenaire stratégique pour les services infonuagiques, la Société Canadian Tire pourra exploiter la puissance de Microsoft Cloud et ses capacités en IA pour mieux répondre à la demande des clients, et pour livrer des expériences numériques encore plus intégrées et personnalisées pour les clients à travers le pays. »

« Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat stratégique avec la Société Canadian Tire, une marque de détaillant parmi les plus reconnues au Canada qui partage notre engagement mutuel à l'innovation axée sur le client, » a dit Chris Barry, président de Microsoft Canada. « Cette collaboration est le début d'un chapitre passionnant pour les deux entreprises alors que nous unissons nos forces pour faire découvrir de nouvelles expériences de vente au détail auprès des gens d'ici grâce à la puissance de Microsoft Cloud et de l'IA Microsoft. »

« Favoriser l'innovation a toujours été une valeur fondamentale de la Société Canadian Tire. Nous sommes enthousiastes d'être le détaillant partenaire de renom de Microsoft, puisant leur technologie et expertise de pointe par l'entremise de transformation infonuagique et de l'IA pour moderniser davantage nos opérations et favoriser l'innovation sur le marché de détail, » dit Rex Lee, chef de l'information et de la technologie de la Société Canadian Tire. « Par l'entremise de notre partenariat avec Microsoft et le soutien d'EPAM, notre partenaire en ingénierie et intégrateur de systèmes numériques de confiance, nous allons augmenter notre impact et accélérer nos efforts numériques pour améliorer le parcours omnicanal et les expériences de marque pour nos clients, peu importe où ils choisissent de faire leurs achats. »

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://corp.canadiantire.ca/French/home/default.aspx .

À PROPOS DE MICROSOFT CANADA

Fondée en 1985, Microsoft Canada Inc. est la filiale canadienne de Microsoft Corp. (code Nasdaq « MSFT »), le chef de file mondial du marché des logiciels, des services et des solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Microsoft Canada offre des services de vente, de marketing, de consultation et d'assistance locale partout au pays, en français et en anglais. Pour plus d'informations sur Microsoft Canada, veuillez visiter le site https://www.microsoft.com/fr-ca

