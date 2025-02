TORONTO, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société » ou « l'entreprise ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente définitive en vue de vendre sa division Helly Hansen à Kontoor Brands, Inc. (NYSE : KTB, Kontoor) pour un produit brut total de 1 276 M$, sous réserve de rajustements de clôture. Cette transaction reflète l'attention accrue que porte la Société à son secteur Détail canadien.

Helly Hansen est une marque mondiale emblématique qui conçoit et développe des articles utilisés par des professionnels et des amateurs de plein air à l'échelle de la planète. Ses vêtements et articles haute performance sont vendus dans le monde entier, notamment dans les magasins Canadian Tire, SportChek et Mark's/L'Équipeur au Canada.

« Alors que notre stratégie devient plus strictement axée sur un commerce de détail canadien bien exécuté, il est temps de confier cette marque emblématique à une organisation internationale, dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. Pendant six ans, nous avons été fiers de diriger Helly Hansen en accroissant sa popularité et son empreinte à une plus vaste échelle mondiale, notamment en favorisant une hausse de ses ventes, de sa notoriété et de sa valeur. Ce dessaisissement génère de la valeur pour notre entreprise et nos actionnaires. »

La Société Canadian Tire et Kontoor s'attendent à une transition harmonieuse pour les employés, les clients et les partenaires.

« Bien que nous passions de propriétaire à client de cette marque, nous prévoyons que les articles de classe mondiale de Helly Hansen conserveront leur place sur nos tablettes et sur les listes de magasinage de nos clients. Nous avons bien hâte de voir les nouveaux sommets qu'atteindra cette marque grâce à Kontoor, dit M. Hicks. Nous remercions l'équipe et les dirigeants de Helly Hansen d'avoir accompli un travail exceptionnel, et d'avoir si bien conseillé les spécialistes de la Société en matière d'approvisionnement, de conception de marque et d'articles haute performance. »

Utilisation du produit

La Société compte adopter une approche équilibrée quant à l'affectation du produit de la transaction, conformément à ses pratiques antérieures. Il est prévu que le produit sera utilisé à des fins combinées de réduction de dettes, de rachat d'actions ainsi que d'investissements visant à rehausser l'expérience client et à favoriser sa croissance au sein de son secteur Détail fondamental au Canada. Le produit conférera également une plus grande souplesse à la Société à des fins générales d'entreprise, notamment la gestion de l'incertitude du marché. De plus amples détails seront communiqués dans une mise à jour stratégique de la Société, dont la publication est prévue pour le 6 mars 2025.

Détails de la transaction

La Société a conclu une entente en vue de vendre l'entreprise qui détient et exploite les marques Helly Hansen ainsi que ses divisions connexes. En parallèle avec cette transaction, la Société prévoit également continuer de vendre des articles Helly Hansen à ses enseignes en vertu d'une entente d'approvisionnement pluriannuelle avec Kontoor Brands.

La Société prévoit que la clôture de la transaction aura lieu au deuxième trimestre de 2025, sous réserve de la réception de toutes les approbations réglementaires, des conditions de clôture habituelles, ainsi que de la signature de l'entente d'approvisionnement entre les deux parties.

Le prix d'achat total se chiffre à 1 276 M$, sous réserve de rajustements de clôture.

En 2024, le chiffre d'affaires de Helly Hansen à l'échelle mondiale, y compris ses ventes à la Société, totalisait 894 M$. Le BAIIA en 2024 a atteint 102 M$ selon les normes IFRS au Canada . Le BAIIA rajusté en 2024 s'est élevé à 76 M$ en se fondant sur la norme comptable précédant l'adoption de la norme IFRS 16, qui était suivie par la Société au moment de l'acquisition de Helly Hansen.

Goldman Sachs & Co. LLC agit à titre de conseiller financier exclusif de la Société Canadian Tire et Norton Rose Fulbright Canada LLP, à titre de conseiller juridique.

Tous les montants indiqués dans le présent communiqué sont exprimés en dollars canadiens.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué contient une référence au BAIIA et au BAIIA rajusté, qui constituent des mesures financières non conformes aux PCGR. Les mesures non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'information pouvant constituer des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières qui reflètent les attentes actuelles de la direction par rapport aux événements futurs et à la transaction proposée. Dans le présent communiqué, tous les énoncés qui ne sont pas des faits établis peuvent constituer des déclarations prospectives, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, de l'information concernant : la stratégie et les projets futurs de la Société, y compris l'attention accrue qu'elle porte à son secteur Détail canadien; la période de clôture de la transaction; l'utilisation du produit de la transaction; et l'entente dʼapprovisionnement proposée. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les déclarations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Il s'agit notamment des risques suivants : la vente de Helly Hansen peut ne pas être conclue; la transaction peut ne pas être conclue en vertu des modalités décrites ou dans le délai envisagé; les modalités liées à la clôture, notamment la réception des approbations réglementaires et la conclusion de l'entente dʼapprovisionnement, peuvent ne pas être remplies ou, si elles le sont, il se peut que les conditions ne soient pas considérées comme acceptables par la Société ou Kontoor; et le produit de la transaction proposée peut être affecté à une fin autre que les fins décrites. La direction prévient que la liste de risques qui précède n'est pas exhaustive et que d'autres risques pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Société. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 14 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2024 de la Société et à toutes ses sous-sections. Il est disponible sur le site Web de SEDAR+, à http://www.sedarplus.ca, et à l'adresse https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois en vigueur.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le segment de la vente au détail comprend également Mark's / L'Équipeur, un chef de file pour les vêtements décontractés et industriels; Pro Hockey Life est un magasin spécialisé destiné aux joueurs d'élite; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere proposent les meilleures marques de vêtements de sport. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Corp.CanadianTire.ca.

À PROPOS DE HELLY HANSEN

Chef de file de renommée internationale dans le domaine des vêtements et des chaussures de première qualité pour le plein air et la vie de tous les jours, Helly Hansen se distingue par sa grande expertise en matière de vêtements techniques haute performance pour le ski, la voile et le travail. L'éventail de marques et de marques de commerce de Helly Hansen, qui comprend notamment Helly Hansen, Helly Hansen Workwear et Musto, est vendu dans plus de 40 pays.

Fondée en Norvège en 1877, Helly Hansen continue à produire des vêtements de calibre professionnel qui aident à rester bien en vie et à en profiter pleinement. Inspirée des perspectives tirées en vivant et en travaillant dans les conditions climatiques les plus rigoureuses au monde, l'entreprise a mis au point un grand nombre d'innovations inédites sur le marché, notamment le premier tissu imperméable souple, il y a près de 150 ans.

Pour en savoir davantage, veuillez vous rendre aux adresses www.hellyhansen.com , www.hhworkwear.com et musto.com.

