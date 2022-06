La Société Alzheimer salue les ministres responsables des soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif

Les troubles neurocognitifs feront partie des enjeux de politique de santé publique centraux du nouveau Cabinet.

TORONTO, le 24 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Société Alzheimer de l'Ontario souhaite la bienvenue et félicite tous les nouveaux ministres du Cabinet assermentés aujourd'hui, ainsi que ceux qui poursuivent leurs fonctions.

« Je souhaite personnellement la bienvenue aux ministres Jones, Calandra et Cho qui prennent ou renouvellent leurs fonctions, a indiqué Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. Bien que les troubles neurocognitifs soient un enjeu qui touche le gouvernement dans son ensemble, ils sont plus étroitement liés aux portefeuilles de la Santé, des Soins de longue durée et des Services aux aînés et de l'Accessibilité. Les Ontariens vivant avec ces maladies, les partenaires de soins et les familles comptent sur le nouveau Cabinet d'aujourd'hui, et en particulier sur ces ministres, pour instaurer un système de soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif plus efficace, efficient et bienveillant. »

Pour de nombreux Ontariens, les troubles neurocognitifs sont un problème profondément personnel. Les données recueillies un peu plus tôt cette année par la Société Alzheimer indiquent que près d'un tiers (31 %) des Ontariens ont un proche qui vit avec un trouble neurocognitif, et près des deux tiers sont préoccupés par le fait de développer l'une ou l'autre de ces maladies en vieillissant.

Plus de 260 000 Ontariens vivent avec un trouble neurocognitif aujourd'hui : un nombre qui devrait doubler au cours des vingt prochaines années, à mesure du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'espérance de vie. Les systèmes de soins de santé et de soins de longue durée ne sont pas en mesure aujourd'hui de prendre en charge efficacement ou avec compassion les personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Et, en l'absence de mesures et de leadership soutenus, l'Ontario ne sera pas prêt à affronter l'intensification de la demande de soins axés sur les troubles neurocognitifs.

« En Ontario, les troubles neurocognitifs et la médecine de couloir sont inséparables. Les troubles neurocognitifs et les soins de longue durée vont main dans la main, explique Mme Barrick. Lors des dernières élections, les ministres et les députés assermentés cette semaine ont entendu leurs électeurs de toute la province leur dire que les soins aux aînés, les soins de longue durée et les soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif étaient des enjeux qui revêtaient une profonde importance personnelle. La Société Alzheimer et ses partenaires dans les soins de santé et de longue durée sont prêts à travailler avec les ministres qui ont été assermentés aujourd'hui pour bâtir un système de soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif qui fonctionne pour tous les Ontariens. »

Au début de 2022, la Société Alzheimer de l'Ontario a réuni 21 experts en la matière : des médecins, des chercheurs, des défenseurs du secteur et des personnes ayant une expérience vécue. Ces conseils d'experts ont donné lieu à la formulation de 77 recommandations entièrement chiffrées visant à transformer les soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif en Ontario : la Feuille de route pour le renouvellement de la Stratégie ontarienne en matière de démence.

Cette feuille de route éclairée par des experts et fondée sur des données probantes est prête à être mise en place. Son plan pluriannuel est réalisable. Apprenez-en plus à www.votezalzheimer.ca.

La Société Alzheimer est une Fédération de 26 fournisseurs de soutien communautaire qui œuvrent dans chaque recoin de l'Ontario. L'année dernière, nous avons soutenu 105 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et offrons des formations aux médecins et aux autres professionnels de la santé ainsi qu'au grand public. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous œuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif ainsi qu'un traitement pouvant changer le cours de ces maladies.

