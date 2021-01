Cette collecte de fonds vise à soutenir des programmes et des services vitaux pour les 240 000 personnes atteintes d'un trouble neurocognitif en Ontario

TORONTO, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Appel à tous les héros! Le 1er février, la Société Alzheimer lance La Quête (www.JoinTheQuest.ca) : son tout premier événement de collecte de fonds visant à soutenir les proches aidants et les 240 000 personnes en Ontario atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. La Société Alzheimer de Toronto a préparé cette collecte de fonds familiale virtuelle à cause du report de la Marche des souvenirs qui se tient annuellement au mois de janvier.

La crise de la COVID-19 continue d'avoir un impact important sur tous les Canadiens. Pour nos clients, les proches aidants et les familles touchées par la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, l'isolement social et physique a eu des effets dévastateurs. Les routines quotidiennes ont été perturbées; des programmes de jour et des services vitaux ont été suspendus; les visites en personne ont été éliminées; et le répit pour les proches aidants est virtuellement inexistant. L'impact important sur cette population unique est généralisé, et le besoin immédiat de ressources est critique pour les 29 Sociétés Alzheimer en Ontario.

Qu'est-ce que la Quête? Vous êtes invité à devenir un héros et à participer à une série de défis amusants, actifs et divers. Conçue pour les familles qui cherchent de nouvelles manières inspirantes de s'occuper à la maison, tout en recueillant des fonds pour une cause importante, La Quête consiste en une gamme de défis en ligne qui se concentrent sur 4 piliers : l'intellect; le corps; l'esprit et les soins. Qu'il s'agisse d'exercices de yoga, ou d'une marche de 5 km, ou d'une soirée questions-réponses, ou des recettes de cuisine bonnes pour la santé cérébrale, les participants seront mobilisés pendant toute La Quête. Une fois un défi terminé, vous recevrez un insigne virtuel et passerez au niveau suivant. Les participants peuvent s'y inscrire individuellement ou avoir un impact encore plus important en formant une équipe virtuelle avec leurs amis et membres de leur famille. La Quête se déroule du 1er au 27 février.

« Notre communauté s'est farouchement engagée à recueillir des fonds pour faire une différence dans la vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif et celle de leurs proches aidants, en particulier pendant la pandémie, a expliqué Cathy Barrick, la chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. La Quête est une opportunité pour les familles de s'impliquer dans une initiative amusante à la maison et de soutenir les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif en Ontario. C'est gagnant-gagnant pour toute le monde! »

Le réseau des 29 Sociétés Alzheimer en Ontario offre une gamme de services, notamment du counseling familial et privé; les Sociétés proposent aussi des groupes et des programmes de soutien, des ateliers éducatifs et des services d'orientation. Au cours des deux premières semaines du premier confinement en mars 2020, la Société Alzheimer s'est adaptée rapidement pour proposer des solutions créatives à distance pour ses clients, les familles et les proches aidants. Plus de fonds sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de programmes et de services cruciaux. Chaque dollar recueilli grâce à La Quête permettra aux programmes et services essentiels de la Société Alzheimer d'être disponibles dans toutes les communautés en Ontario.

Les troubles neurocognitifs au Canada en quelques chiffres

Plus de 240 000 Ontariens sont atteints d'un trouble neurocognitif. On s'attend à ce que ce nombre soit multiplié par deux dans les 20 prochaines années.

Pour plus d'informations sur La Quête et vous inscrire pour être un héros, rendez-vous à www.JoinTheQuest.ca.

Pour plus d'informations sur la maladie d'Alzheimer et la COVID-19, rendez-vous à https://alzheimer.ca/on/fr.

