TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Pour célébrer la Journée mondiale de la gentillesse, le 13 novembre, la Société Alzheimer est heureuse d'annoncer l'organisation de son événement le plus gentil à ce jour : la campagne En quête de gentillesse (http://participeralaquete.ca/). À partir du 1er janvier, préparez-vous à recueillir des fonds et à combattre la stigmatisation qui entoure la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs en illuminant l'Ontario de gentillesse et en rendant nos communautés plus agréables à vivre.

La campagne En quête de gentillesse est un événement d'un mois (du 1er au 29 janvier) qui met les participants au défi de faire au moins 30 bonnes actions, comme en préparant des biscuits pour quelqu'un, déneigeant l'allée d'un voisin, ou tout simplement en faisant un compliment à un inconnu. Conçue pour la famille, les amis et les collègues et visant à répandre la gentillesse, sensibiliser le public et recueillir 1 million de dollars pour les programmes cruciaux de formation, de counseling et de loisirs sociaux de la Société Alzheimer, la campagne En quête de gentillesse souligne l'importance d'être bon envers la communauté, envers les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et même envers soi. Pendant toute la durée de cet événement, les participants peuvent regarder leur communauté s'illuminer de bienveillance grâce à la Carte des actes de gentillesse en ligne : une carte de l'Ontario sur laquelle s'afficheront toutes les bonnes actions qui ont été effectuées en temps réel.

« Lorsqu'une personne est atteinte d'un trouble neurocognitif, elle peut se sentir déconnectée de sa communauté à cause de la stigmatisation qui accompagne la maladie. Nous avons observé que ces émotions se renforcent pendant la pandémie, explique Cathy Barrick, la chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. En faisant des actes de gentillesse et en illuminant l'Ontario, nous nous efforçons de reconnecter les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif avec leur communauté et de créer un environnement qui soit plus accueillant pour tous. »

Les participants pourront utiliser le site Web interactif où ils pourront y indiquer leurs bonnes actions, et utiliser #EnQuêteGentillesse pour partager leurs progrès de collecte de fonds et promouvoir leur campagne.

Les inscriptions s'ouvrent le 13 novembre. Chaque dollar recueilli pendant la campagne En quête de gentillesse permettra aux programmes et services essentiels de la Société Alzheimer de continuer à être offerts à toutes les personnes qui en ont besoin dans toutes les collectivités de l'Ontario.

La maladie d'Alzheimer au Canada en quelques chiffres

Plus de 250 000 Ontariens vivent avec un trouble neurocognitif. On s'attend à ce que ce nombre soit multiplié par deux dans les 20 prochaines années.

Ontariens vivent avec un trouble neurocognitif. On s'attend à ce que ce nombre soit multiplié par deux dans les 20 prochaines années. Plus d' un demi-million de Canadiens sont actuellement atteints d'un trouble neurocognitif.

de Canadiens sont actuellement atteints d'un trouble neurocognitif. 912 000 Canadiens seront atteints d'un trouble neurocognitif en 2030.

Canadiens seront atteints d'un trouble neurocognitif en 2030. La maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs sont indiqués sur 42 % des certificats de décès des femmes et sur ceux de 33 % des hommes qui ont été emportés par la COVID-19 au Canada .

des certificats de décès des femmes et sur ceux de des hommes qui ont été emportés par la COVID-19 au . La maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs sont les maladies les plus fréquemment citées pour les décès dus à la COVID-19 en Ontario (36 %)

65 % des personnes de plus de 65 ans qui reçoivent un diagnostic de trouble neurocognitif sont des femmes.

des personnes de plus de 65 ans qui reçoivent un diagnostic de trouble neurocognitif sont des femmes. 1 Canadien sur 5 a été le proche aidant d'une personne vivant avec un trouble neurocognitif.

Consultez les médias sociaux et le site Web de la Société Alzheimer pour le #CompteÀreboursGentillesse pour y découvrir les derniers concours, les manières d'être bon avant l'événement et bien plus encore!

Pour plus d'informations sur En quête de gentillesse et vous inscrire, rendez-vous à www.jointhequest.ca.

Pour plus d'informations sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs, rendez-vous à www.alzheimer.ca/on.

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L'ONTARIO

La Société Alzheimer est une Fédération de 29 fournisseurs de soutien communautaire qui œuvrent dans chaque recoin de l'Ontario. Nous soutenons des dizaines de milliers de clients chaque année, y compris des proches aidants et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Pour plus d'informations, rendez-vous à https://alzheimer.ca/on/fr.

