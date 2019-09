La Société Alzheimer du Canada remet 2,1 millions de dollars à des chercheurs canadiens sur les maladies cognitives et lance un nouveau concours

« Nous nous préparons à une forte augmentation du nombre de Canadiens atteints d'une maladie cognitive. »

TORONTO, le 26 sept. 2019 /CNW/ - La Société Alzheimer du Canada est heureuse d'annoncer son investissement de 2,1 millions de dollars dans la recherche sur les maladies cognitives par le biais du concours 2019 du Programme de recherche de la Société Alzheimer. Vingt projets de recherche prometteurs ont été sélectionnés après avoir fait l'objet d'un rigoureux processus d'examen par les pairs dirigé par les chercheurs les plus pointus du Canada dans le domaine. Le processus de sélection prend également en compte les points de vue de Canadiens touchés par ces maladies.

Les bénéficiaires du financement se pencheront sur quelques-unes des questions de recherche les plus pressantes dans les domaines du diagnostic précoce et de la détection, de la réduction des risques et de la prévention, du développement de traitements et de l'amélioration des soins, mais aussi dans le domaine du soutien aux personnes atteintes d'une maladie cognitive. Les projets comprennent ceux des chercheurs suivants :

Dr Arne Stinchcombe, Université Brock : Les membres plus âgés des communautés LGBTQ2+ ont exprimé des préoccupations particulières quant au développement et à la vie avec une maladie cognitive. Le Dr Stinchcombe se penchera sur les risques du déclin cognitif chez les personnes LGBTQ2+ et mettra à jour des manières d'encourager des soins inclusifs pour les personnes atteintes d'une maladie cognitive et leurs aidants.

Dre Jacqueline Rousseau, Université de Montréal : De nombreux adultes plus âgés souhaitent continuer à vivre chez eux. Cependant, préserver sa qualité de vie à mesure que l'on vieillit peut s'avérer difficile. La Dre Rousseau utilisera un outil d'évaluation à domicile pour mieux comprendre la relation entre les adultes plus âgés, leurs aidants et leur environnement à domicile, et elle identifiera des manières d'adapter ce dernier pour qu'il soit plus convivial pour les personnes plus âgées.

Dr Étienne Myette-Côté, Université de Sherbrooke : Chez les personnes qui présentent un risque plus élevé de maladie d'Alzheimer, les niveaux d'énergie du cerveau sont réduits d'environ 10 %. Le Dr Myette-Côté évaluera les effets d'une boisson cétonique sur l'énergie cérébrale, les fonctions du cerveau et la qualité de vie des personnes présentant des troubles cognitifs légers. Si cette boisson améliore l'énergie et les fonctions cérébrales, elle pourrait donner lieu à des études à plus grande échelle visant à évaluer si la boisson peut retarder l'apparition ou la progression de la maladie d'Alzheimer.

Financer des recherches innovantes et ambitieuses

La Société accepte maintenant les demandes pour le concours de 2020. Celui-ci s'accompagne de quelques changements intéressants. À partir de cet automne, le Programme proposera deux nouvelles opportunités de financement afin d'encourager plus d'innovation et de générer des idées « sortant des sentiers battus » :

Subvention destinée à prouver la validité d'un concept : Soutien des chercheurs (novices et établis) qui dirigent des nouveaux projets à haut risque. Ces personnes peuvent faire une demande de 100 000 $ pour une période allant jusqu'à 5 ans.

Soutien des chercheurs (novices et établis) qui dirigent des nouveaux projets à haut risque. Ces personnes peuvent faire une demande de 100 000 $ pour une période allant jusqu'à 5 ans. Subvention de fonctionnement pour les nouveaux chercheurs : Soutien des nouveaux chercheurs pendant les 4 premières années de leur poste universitaire. Ces personnes sont éligibles à recevoir 200 000 $ pendant une période allant jusqu'à 4 ans pour mener à bien leur travail pendant la totalité du cycle de recherche.

« Nous nous préparons à une forte augmentation du nombre de Canadiens atteints d'une maladie cognitive; aussi la recherche exige une approche beaucoup plus ambitieuse, explique la Dre Saskia Sivananthan, Chef de la recherche et responsable ATC de la Société Alzheimer du Canada. Le combat contre les maladies cognitives dépend largement des scientifiques de demain. Grâce à nos nouvelles opportunités de financement, nous pouvons mieux soutenir les chercheurs qui viennent de faire leur entrée dans le domaine des maladies cognitives et qui poursuivent des idées bien plus novatrices. »

En plus des nouvelles opportunités de financement, le Programme de cette année prendra la forme d'un concours ouvert qui se concentrera sur 4 nouvelles priorités de financement :

Découverte

Changements des systèmes de santé et politiques

Évaluation des programmes communautaires

Questions éthiques et juridiques

Ce changement de priorités nous aidera à avoir un impact immédiat et à améliorer la vie et les soins des plus d'un demi-million de Canadiens atteints d'une maladie cognitive aujourd'hui. En particulier, le Programme accordera la priorité aux demandes qui améliorent directement le système de soins de santé, l'offre de services et les pratiques de soins. La priorité sera aussi donnée aux solutions de soutien permettant d'aborder les enjeux éthiques ou juridiques, comme les agressions de résident à résident dans les établissements de soins de longue durée.

Selon la Dre Sivananthan, « l'Alzheimer est l'une des maladies les plus difficiles de notre époque; il est donc critique de prioriser notre recherche pour avoir un véritable impact positif sur les personnes atteintes de cette maladie aujourd'hui et nous assurer que les soins et les services de soutien soient adaptés à leurs besoins. »

Pour en apprendre plus au sujet des lauréats de cette année et sur le concours de 2020, rendez-vous à https://alzheimer.ca/fr/Home/Research/Alzheimer-Society-Research-Program

SOURCE Société Alzheimer du Canada

Renseignements: Contact pour les médias: Rosanne Meandro, directrice des communications, Société Alzheimer du Canada, Ligne directe : 416 847-8920, Cell. : 416-669-5715, Courriel : rmeandro@alzheimer.ca, www.alzheimer.ca

Related Links

www.alzheimer.ca