L'approvisionnement en vaccins permet maintenant aux populations exposées à un plus grand risque, notamment les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, de se faire entièrement vacciner selon le calendrier recommandé par le fabricant.

TORONTO, le 4 juin 2021 /CNW/ - Les données récemment actualisées de Statistique Canada démontrent que la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs continuent d'être les comorbidités les plus répandues associées aux décès provoqués par la COVID-19. L'année dernière, 41 % des femmes et 36 % de tous les Canadiens décédés à cause de la COVID-19 avaient reçu un diagnostic de trouble neurocognitif.

Le lien est évident : à mesure l'augmentation de l'approvisionnement en vaccins, l'Ontario doit offrir le degré de protection le plus élevé possible aux populations présentant un risque plus élevé. Cela signifie réduire le temps d'attente entre les doses de vaccin pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif qui vivent chez elles.

« Qu'elles vivent dans un établissement de soins de longue durée ou dans la communauté, les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif ont vécu d'immenses souffrances tout au long de la pandémie, explique Cathy Barrick, chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. Nous devons regarder les faits. Ces personnes, quel que soit l'endroit où elles vivent, doivent être protégées, et l'administration plus rapide de la deuxième dose est l'une des meilleures manières d'y parvenir. »

Les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif font entendre leur voix. La Société Alzheimer de l'Ontario a lancé une pétition en ligne appelant les représentants du gouvernement provincial à réduire l'intervalle entre les injections pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif vivant chez elles; vous pouvez y accéder en cliquant ici : https://www.care2.com/Regardons-les-faits.

« Nous devons absolument protéger les plus vulnérables de notre société. Cela signifie tenir compte des données qui démontrent clairement que les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif présentent le risque le plus élevé face à la COVID-19. Nous soutenons pleinement cet appel lancé pour que ces personnes et celles qui en prennent soin aient un accès direct et accéléré à la deuxième dose du vaccin. »

- Lisa Levin

Chef de la direction, AdvantAge Ontario

« L'AOSC croit en la protection des Ontariens les plus vulnérables contre les effets dévastateurs de la COVID-19. Les Ontariens vivant avec un trouble neurocognitif sont certaines des personnes les plus vulnérables qui bénéficient de nos soins sans but lucratif à domicile et communautaires. Ces clients à haut risque devraient être prioritaires quel que soit le moment où ils ont reçu leur première dose de vaccin. Vu les données, l'AOSC soutient la réduction de l'intervalle entre les injections pour les Ontariens atteints d'un trouble neurocognitif. »

- Deborah Simon

Chef de la direction, Association ontarienne de soutien communautaire

« Un approvisionnement stable de vaccins signifie que nous pouvons offrir le niveau de protection le plus élevé aux personnes qui en ont le plus besoin, y compris aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Nous appelons le gouvernement provincial à non seulement accélérer la vaccination des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif vivant à domicile, mais aussi de tendre la main de manière proactive aux aînés vulnérables pour que personne ne soit mis de côté. »

- Cathy Barrick

Chef de la direction, Société Alzheimer de l'Ontario

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est une Fédération de 29 fournisseurs de soutien communautaire qui œuvrent dans chaque recoin de l'Ontario. L'année dernière, nous avons soutenu 165 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Nous offrons des formations aux médecins et aux autres professionnels de la santé ainsi qu'au grand public. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous œuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif ainsi qu'un traitement pouvant changer le cours de ces maladies.

