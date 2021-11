TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - La sixième Semaine annuelle de l'accès à la justice en Ontario a présenté, du 25 au 29 octobre, des programmes virtuels axés sur les thèmes de la justice inclusive et du développement de la conscience communautaire. La trésorière du Barreau de l'Ontario, Teresa Donnelly, a lancé la semaine par une cérémonie de l'aube menée par l'ainé autochtone Myeengun Henry.

La Semaine de l'accès à la justice 2021 a été fréquentée par le plus grand nombre de participants à ce jour avec plus de 2 670 personnes ayant assisté à 25 programmes virtuels. Les séances qui visaient l'amélioration des relations des professions juridiques avec les peuples autochtones ont eu une belle part dans la programmation de la semaine. D'autres moments forts comprenaient notamment les programmes sur le soutien aux clients ayant des problèmes de santé mentale, sur l'accès à la justice en région rurale, sur les pratiques exemplaires en justice numérique et la justice pour les personnes handicapées.

« Je suis très heureuse de la diversité des programmes offerts pendant la Semaine de l'accès à la justice de cette année. Chaque année, nous avons plus de programmes et de participants, ce qui démontre l'engagement des professions juridiques à défendre l'accès à la justice, a dit la trésorière du Barreau Teresa Donnelly. La semaine est finie, mais le travail continue. Il faut un engagement à long terme et la collaboration de toute la communauté juridique pour promouvoir l'accès à la justice. »

Outre les possibilités offertes aux professionnels du droit, le programme de cette année comprenait trois ateliers destinés au public et conçus pour aider à éliminer les obstacles quotidiens auxquels sont confrontées les personnes qui ont accès au système judiciaire. Plus de 180 personnes de toute la province ont participé à ces séances afin de trouver des réponses à leurs questions juridiques quotidiennes et d'être renvoyées à des ressources pertinentes.

« En tant que professionnels du droit, nous avons le devoir de veiller à ce que le public comprenne ses droits et ait confiance dans notre système judiciaire. Ces séances juridiques gratuites s'inscrivent dans le cadre de notre engagement à travailler ensemble pour aider à éliminer les obstacles au système juridique », a ajouté la trésorière.

Ressources :

Vous trouverez des renseignements sur les points saillants et les rapports publiés pendant la Semaine de l'accès à la justice dans ce sommaire des points saillants.

Des enregistrements des séances de la Semaine de l'accès à la justice seront publiés au https://lso.ca/legroupedaction/accueil dans les prochains jours.

Des photos et des vidéos de la cérémonie de l'aube peuvent être téléchargées à partir de la salle de presse du Barreau.

Vous trouverez d'autres renseignements sur l'accès à la justice et les activités de la semaine dans cette fiche d'information.

Vous trouverez des renseignements sur le rôle des parajuristes pour promouvoir l'accès à la justice ici.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est une présentation du Groupe d'action sur l'accès à la justice (TAG) en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et les partenaires du secteur de la justice. Le TAG a été créé par le Barreau de l'Ontario en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans tout le secteur de la justice. Avec le soutien financier du Barreau de l'Ontario et la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec des parties prenantes du secteur de la justice afin de développer des solutions durables et axées sur le public pour instaurer un changement systémique.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Source: Amy Lewis, agente principale des communications, Relations externes et communications, [email protected]

Liens connexes

https://lso.ca/