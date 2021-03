Élaboration d'une stratégie intégrée canadienne pour la gestion des déchets radioactifs de faible et moyenne activité

TORONTO, le 18 mars 2021 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a annoncé qu'elle sera l'hôte du Sommet sur les déchets radioactifs canadiens, qui se tiendra du 30 mars au 1er avril 2021, et invite les Canadiens, les Canadiennes et les Autochtones intéressés à y participer. Cet événement en ligne gratuit permettra à des gens de partout au pays de faire part de leurs points de vue sur les principes directeurs et les priorités qui devraient éclairer l'élaboration d'une stratégie intégrée de gestion des déchets radioactifs canadiens.

Le Sommet fournira un espace commun où un large éventail de voix et de perspectives pourront être entendues sur les questions importantes qui entourent la gestion des déchets radioactifs. Pour l'occasion, la SGDN a invité des conférenciers représentant les peuples autochtones, l'industrie, les administrations municipales, les jeunes et quelques pays étrangers.

« Les déchets radioactifs sont actuellement gérés de manière sûre, mais les plans de gestion à long terme ont des lacunes, en particulier en ce qui concerne les déchets radioactifs de faible et moyenne activité. Élaborer une stratégie intégrée signifie que nous ne laisserons pas aux générations futures le fardeau de résoudre cette question », a souligné Karine Glenn, directrice de ce projet stratégique à la SGDN. « Le sommet sera ouvert à tous. Il est important que nous entendions une diversité de points de vue au cours de ce processus afin que nous trouvions un terrain d'entente sur lequel nous appuyer pour élaborer la stratégie et que nous comprenions les points de divergence. Notre but est de mieux comprendre les considérations qui comptent le plus pour les Canadiens, les Canadiennes et les Autochtones. »

Le sommet sera suivi, au cours d'une période de plusieurs mois, d'une série d'activités de mobilisation des collectivités et des parties intéressées, d'ateliers techniques pour explorer les valeurs, les priorités ainsi que mérites et les compromis associés aux différentes options possibles de gestion des déchets radioactifs canadiens. La stratégie intégrée pour les déchets radioactifs canadiens représentera une prochaine étape et s'appuiera sur le travail de planification des déchets radioactifs précédemment réalisé pour cerner et combler les lacunes actuelles et pour trouver une solution plus durable. La stratégie intégrée que la SGDN élabore sera éclairée par l'examen de la politique de gestion des déchets radioactifs du gouvernement canadien.

Pour en savoir plus sur le Sommet sur les déchets radioactifs canadiens et pour vous inscrire à cet événement virtuel gratuit, suivez ce lien: plandechetsradioactifs.ca.

Avis Événement: Sommet sur les déchets radioactifs canadiens Date: 30 mars et 1er avril 2021 Inscription: les Canadiens qui souhaitent participer sont invités à s'inscrire ici pour recevoir

un lien pour l'événement virtuel.

Liens connexes

Communiqué de presse La SGDN est sollicitée pour diriger l'élaboration d'une stratégie de gestion intégrée des déchets radioactifs canadiens (novembre 2020)

À propos de la SGDN

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif qui met en oeuvre le plan canadien de confinement et d'isolement sûrs du combustible nucléaire irradié dans un dépôt géologique en profondeur, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.

Le plan canadien n'avancera que dans une région avec des hôtes informés et consentants, où la municipalité, les collectivités des Premières Nations et métisses et les autres de la région travaillent ensemble pour sa mise en oeuvre. La SGDN prévoit choisir un site en 2023 et deux régions participent toujours à notre processus de sélection d'un site : la région d'Ignace et South Bruce, toutes deux en Ontario.

À propos de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs canadiens

L'élaboration d'une stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR) sera dirigée par la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN), à la demande de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada. Cette mission lui a été confiée dans le cadre de l'examen de la politique de gestion des déchets nucléaires du gouvernement du Canada. La décision a été prise en considérant les quelque 20 années d'expertise que la SGDN a accumulées dans le domaine de la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié. www.nwmo.ca/fr/ABOUT-US/Other-Work

SOURCE Nuclear Waste Management Organization

Renseignements: Contacts : Relations avec les médias et les parties prenantes, [email protected]