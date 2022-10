TORONTO, le 20 oct. 2022 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a ajouté un nouveau vice-président à son comité exécutif pour assurer la transition vers la phase suivante de la mise en oeuvre du plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié.

Allan Webster, vice-président aux approbations réglementaires (Groupe CNW/Nuclear Waste Management Organization)

Allan Webster, anciennement directeur des affaires réglementaires et de l'évaluation environnementale, a été promu au nouveau poste de vice-président aux approbations réglementaires et s'est ainsi joint au comité exécutif de la SGDN. À titre de vice-président, M. Webster jouera un rôle clé en veillant à ce que le plan canadien réponde aux exigences réglementaires rigoureuses visant à protéger la santé, la sûreté et la sécurité du public et de l'environnement.

« Après qu'un site pour le dépôt géologique en profondeur canadien aura été choisi en 2024, la SGDN tournera notre attention vers les processus de décision réglementaire qui précéderont la construction des installations si les approbations sont accordées, souligne Laurie Swami, présidente et chef de la direction de la SGDN. La nomination d'un vice-président aux approbations réglementaires s'inscrit dans la transformation que nous avons entamée pour nous préparer à cette phase imminente et importante du projet. »

M. Webster a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie nucléaire et a dirigé les affaires réglementaires, l'évaluation environnementale et l'approbation de grands projets à la SGDN et à Ontario Power Generation (OPG). Sa priorité sera de superviser le travail entrepris pour préparer l'organisation à amorcer le processus de décision réglementaire à la fin de 2024 ou au début de 2025. Ce travail comprend l'élaboration de méthodes d'évaluation d'impact, la mise en place de programmes de surveillance environnementale dans les régions hôtes potentielles et la collaboration avec les peuples autochtones et les collectivités hôtes potentielles en vue de définir leurs rôles dans le processus.

« La protection du public et de l'environnement pour les générations à venir est au coeur de tout ce que nous faisons. Il est important que nous démontrons que le plan canadien répond à toutes les exigences de santé, de sûreté et de sécurité et qu'il respecte les obligations internationales du Canada, indique M. Webster. Je suis impatient de continuer de travailler avec les collectivités hôtes potentielles, les peuples autochtones et les organismes de réglementation de tous les ordres de gouvernement dans le cadre d'un processus ouvert et transparent pendant que nous progresserons dans la réalisation de cet important projet national d'infrastructure environnementale. »

Il s'agit de la deuxième annonce faite par la SGDN cette année concernant son comité exécutif. Les changements apportés au comité permettront à l'organisation d'exploiter plus avant l'orientation qu'elle a prise et l'élan qu'elle s'est donné, ainsi que de préparer la réussite de la prochaine phase de son travail de mise en oeuvre du plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié.

À propos de la SGDN

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée d'assurer la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié canadien au sein d'un dépôt géologique en profondeur, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.

Fondée en 2002, la SGDN est guidée depuis 20 ans par une équipe dévouée de scientifiques et d'ingénieurs de calibre mondial ainsi que par des détenteurs du savoir autochtone, qui élaborent ensemble des solutions innovantes et collaboratives pour assurer la gestion des déchets nucléaires. Le plan canadien ne sera mis en oeuvre que dans une région où les hôtes sont informés et consentants, où la municipalité, les collectivités des Premières Nations et métisses et les autres de la région travaillent ensemble à sa mise en oeuvre. La SGDN prévoit choisir un site en 2024 et deux régions participent toujours à notre processus de sélection d'un site : la région de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake-Ignace dans le nord-ouest de l'Ontario et la région de la Nation ojibwée de Saugeen-South Bruce dans le sud de l'Ontario.

Notice biographique

Allan Webster s'est joint à la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) en 2017 après avoir travaillé pendant plus de 20 ans à Ontario Power Generation (OPG) dans le domaine des affaires réglementaires nucléaires et de l'évaluation environnementale. Pendant son temps à OPG, il a fait partie de l'équipe qui a réalisé plusieurs projets importants, notamment une initiative visant à améliorer les systèmes de traitement des effluents dans les centrales nucléaires, des programmes d'autorisation réglementaire, dont l'obtention du permis initial de Bruce Power, la construction d'installations de combustible nucléaire irradié de centrales nucléaires en Ontario, ainsi que la prolongation de la durée de vie et la réalisation de nouveaux projets nucléaires à la centrale nucléaire de Darlington. Le dernier grand projet de M. Webster à OPG fut celui du dépôt géologique en profondeur proposé pour les déchets de faible et moyenne activité.

En tant que vice-président aux approbations réglementaires, il continuera de travailler avec les collectivités et d'appliquer la même approche participative à ces importants processus de planification et de prise de décision qu'il a utilisé lorsqu'il était le directeur des affaires réglementaires et de l'évaluation environnementale à la SGDN.

M. Webster est membre de la Manitoba Métis Federation et détient une maîtrise en droit de l'environnement et des ressources naturelles de la Lewis & Clark Law School de Portland, en Oregon, aux États-Unis.

