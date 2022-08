TORONTO, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) publie aujourd'hui l'ébauche de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR) pour commentaires publics. Selon la Commission canadienne de sûreté nucléaire, un « déchet radioactif » est défini comme toute matière (liquide, gazeuse ou solide) contenant une substance nucléaire radioactive et pour laquelle on ne prévoit pas d'usage ultérieur.

En 2020, le ministre des Ressources naturelles du Canada a demandé à la SGDN de diriger l'élaboration d'une stratégie de gestion à long terme pour les déchets radioactifs dans le cadre de l'examen de la Politique canadienne en matière de déchets radioactifs.

Avec la contribution importante des producteurs et des propriétaires des déchets, du gouvernement, des peuples autochtones et des Canadiens intéressés, la SGDN s'est appliquée à cerner les lacunes des plans actuels de gestion à long terme des déchets radioactifs et à proposer des solutions techniques qui permettront de pallier ces lacunes. Les recommandations résultantes proposent des options relatives au nombre optimal d'installations de gestion à long terme dont devrait disposer le Canada, de même qu'à la mise en œuvre de ces installations pour tous les déchets radioactifs canadiens. Ce projet de stratégie représente un pas de plus et s'appuie sur ce que nous ont dit les Canadiens et les peuples autochtones. La stratégie ne vise pas à remplacer les autres projets en cours, mais plutôt les comprend.

Après la clôture de la période de commentaires, la SGDN examinera les commentaires reçus afin de formuler les recommandations finales de la SIDR. La SIDR ne sera pas finalisée et soumise au ministre des Ressources naturelles avant que la révision par le gouvernement de la Politique en matière de gestion des déchets radioactifs et de déclassement ne soit publiée, ce qui est prévu pour la fin de 2022, afin de s'assurer que les recommandations que nous présentons s'alignent à et soutiennent la politique.

"La SGDN est fière de partager l'ébauche de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs pour commentaires publics. Nous remercions tous ceux qui ont partagé avec nous leur point de vue dans le cadre de nos sondages ou à l'une de nos plus de 70 séances de concertation depuis mars 2021. Nous encourageons les Canadiens, les peuples autochtones et les participants intéressés à fournir leurs commentaires et leurs conseils sur la SIDR avant que la Stratégie ne soit finalisée et soumise au ministre des Ressources naturelles du Canada."

Karine Glenn, Directrice de projet stratégique, SGDN

"Les recommandations tiennent compte des données tirées de l'analyse comparative internationale, du bilan dressé, des évaluations techniques et des estimations de coûts, de même que des activités de concertation menées avec le public et les Autochtones. Ces recommandations visent à combler les lacunes existantes relatives à la gestion à long terme des déchets radioactifs canadiens. Ces recommandations et les projets de stockage en cours ou faisant l'objet d'évaluations réglementaires au moment de la rédaction du présent document composent ensemble une stratégie complète pour la gestion de tous les déchets radioactifs canadiens actuels et futurs."

Laurie Swami, Présidente et chef de la direction, SGDN

À propos de la SGDN

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée de la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié canadien dans un dépôt géologique en profondeur, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.

Depuis son établissement en 2002, le travail de la SGDN a été éclairé depuis 20 ans par une équipe classe mondiale, dédiée, composée de scientifiques, d'ingénieurs et de gardiens de savoir autochtone qui élaborent des solutions innovatrices et collaboratives pour la gestion des déchets nucléaires. Le plan canadien n'avancera que dans une région avec des hôtes informés et consentants, où la municipalité, les collectivités des Premières Nations et métisses et les autres de la région travaillent ensemble pour sa mise en œuvre. La SGDN prévoit choisir un site en 2024 et deux régions participent toujours à notre processus de sélection d'un site : la région de la Nation Ojibway de Wabiggon Lake-Ignace dans le nord-ouest de l'Ontario et celle de la Nation Ojibway Saugeen-South Bruce, au sud de l'Ontario.

À propos de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs canadiens

L'élaboration d'une stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR) est dirigée par la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN), à la demande du ministre des Ressources naturelles du Canada. Cette mission lui a été confiée dans le cadre de l'examen de la politique de gestion des déchets nucléaires du gouvernement du Canada. La décision a été prise en considérant les quelque 20 années d'expertise que la SGDN a accumulées dans le domaine de la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié. www.nwmo.ca/fr/ABOUT-US/Other-Work

