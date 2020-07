Les Canadiens pourront acheter le P40 Pro en givre argenté. Sa finition matée réfractive et novatrice résiste à la poussière et à l'eau, en plus d'être à l'épreuve des traces de doigts. Le P40 sera offert en noir, avec une élégante finition lustrée.

Reconnue pour son leadership dans le domaine de la photographie mobile, la série HUAWEI P40 présente une autre série de téléphones intelligents primés - TIPA l'a nommée « Meilleur téléphone intelligent photo », tandis que DxOMark lui a attribué la meilleure note, soit 128 (P40 Pro).

« La série HUAWEI P40 redéfinit une fois de plus la photographie mobile, a déclaré Kevin Li, président de Huawei Canada, Consumer Business Group. Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens un produit phare qui offre la puissance et la polyvalence d'un appareil photo reflex numérique professionnel, combinées à une conception innovatrice et à l'écosystème de l'avenir avec l'AppGallery de HUAWEI. »

« Cette année marque une étape importante pour le secteur des appareils électroniques de Huawei au Canada. Depuis le lancement de la série HUAWEI P10 ici en 2017, nous avons élargi notre gamme de produits au Canada pour y inclure nos cinq principales catégories de produits : téléphones intelligents, ordinateurs portables, prêt-à-porter, tablettes et audio », a déclaré Radek Krasny, directeur du marketing et de la marque, Huawei, Consumer Business Group.

Le système d'appareil photo Leica ultramoderne Ultra Vision, disponible en configurations triple caméra, quadri-caméra et caméra penta, fait partie des caractéristiques phares de la série HUAWEI P40. Le HUAWEI P40 Pro présente une évolution de la quadri-caméra Leica grâce à la ciné-caméra ultra-large et la caméra ToF plus puissantes, aux côtés du zoom SuperSensing 50x.

Le HUAWEI P40 Pro rapproche les sujets grâce à son zoom optique 5x, son zoom hybride 10x et son zoom numérique maximum 50x. Pour la toute première fois, l'appareil photo avec téléobjectif 5x de HUAWEI P40 Pro comprend une matrice de filtre couleur RYYB qui fait pénétrer davantage de lumière et améliore la qualité des prises en gros plan.

Découvrez-le dès maintenant sur l'AppGallery HUAWEI.

Télécharger des applications sur votre nouvel appareil de la série HUAWEI P40 est plus facile que jamais! La série HUAWEI P40 utilise le système d'exploitation Android 10. L'AppGallery HUAWEI est la plateforme officielle de distribution d'applications pour les téléphones intelligents et les tablettes Huawei. Disponible dans plus de 170 pays et comptant plus de 420 millions d'utilisateurs actifs, l'AppGallery est le troisième plus grand marché d'applications au monde. Il s'agit d'un magasin d'applications où les utilisateurs peuvent facilement et en toute sécurité découvrir, trouver et télécharger des milliers d'applications de partout dans le monde.

Huawei vise à faire de l'AppGallery une plateforme d'applications ouverte et novatrice qui protège rigoureusement la vie privée et la sécurité des utilisateurs, tout en leur offrant une expérience unique et intelligente. Huawei travaille avec certains des développeurs les plus innovants au monde pour créer le magasin d'applis du futur.

Du 10 au 24 juillet, les utilisateurs qui téléchargent les applications sélectionnées de l'AppGallery pourront jouer pour gagner un HUAWEI P40 Pro, une HUAWEI Watch GT2 et des HUAWEI FreeBuds 3.

Petal Search - Votre passerelle vers un million d'applications

Essayez Petal Search, l'une des nombreuses façons dont les utilisateurs de Huawei peuvent trouver, télécharger et mettre à jour des applications sur leurs appareils HMS (HUAWEI Mobile Services), qui s'ajoute à l'AppGallery et au Phone Clone HUAWEI. Conçu par Huawei, ce nouvel outil offre aux utilisateurs de HMS un accès à des applications et une vaste sélection dans le monde des applications de façon révolutionnaire. Vous n'avez qu'à utiliser le gadget logiciel Petal Search directement à partir de l'écran d'accueil de votre appareil ou encore l'application mobile, disponible dans l'AppGallery.

Pour en savoir plus sur la série HUAWEI P40 et repérer les points de vente, visitez notre site Web. Vérifiez auprès de votre distributeur ou de votre détaillant la disponibilité et les prix.

* Cadeau avec achat - Les consommateurs sont admissibles à la prime s'ils achètent le P40 ou le P40 Pro au cours des quatre premières semaines suivant le lancement jusqu'à épuisement des stocks (date de début sous réserve du calendrier de configuration de l'UGS du détaillant).

Huawei Consumer BG et Huawei Canada

Huawei est le deuxième plus grand fabricant de téléphones intelligents au monde et la société exerce ses activités dans plus de 170 pays. En plus des téléphones intelligents, Huawei propose aux consommateurs des ordinateurs personnels, des tablettes, du prêt-à-porter et d'autres produits. Huawei exerce ses activités au Canada depuis 2008 et compte actuellement plus de 1200 employés. Le Centre de recherches de Huawei au Canada emploie plus de 500 ingénieurs et chercheurs et se classe au 25e rang au Canada en matière d'investissements en recherche et développement. Huawei s'engage à offrir une technologie de pointe aux exploitants, aux clients et aux consommateurs canadiens.

