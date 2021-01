Orchestrée avec cette grande finale en tête, la deuxième série de la Nouvelle Année lunaire, qui a eu lieu de 2009 à 2020, faisait suite à la première série parue de 1997 à 2008. La Nouvelle Année lunaire, un des festivals les plus animés et les plus attendus en Chine, est célébrée dans plusieurs pays du monde, y compris le Canada, où vivent près de deux millions de personnes d'origine chinoise.