LA SÉRIE DE PIÈCES EN ARGENT FIN COMMÉMORATION DE L'HISTOIRE DES NOIRS DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REND HOMMAGE À LA COMMUNAUTÉ DE HOGAN'S ALLEY À VANCOUVER

OTTAWA, ON, le 3 févr. 2025 /CNW/ - À l'heure où l'on célèbre le Mois de l'histoire des Noirs aux quatre coins du pays, la Monnaie royale canadienne rend hommage à Hogan's Alley, une communauté noire du quartier Strathcona de Vancouver qui a prospéré jusqu'au début des années 1970. L'arrivée des premiers colons noirs à Vancouver remonte à 1858. Plus tard, Hogan's Alley est devenu le foyer de porteurs travaillant à la station de train avoisinante du Chemin de fer du Grand Nord, de familles et d'entrepreneurs de tout genre à la tête de petites entreprises, de lieux de divertissement et de certains des restaurants les plus populaires de Vancouver. Désavantagé par des politiques d'aménagement municipales inéquitables, le quartier a éventuellement été rasé pour faire place à un projet de viaduc. Au moment où une nouvelle génération de leaders communautaires donne un nouveau souffle à une partie de la ville perdue dans l'histoire, la pièce de collection en argent fin Commémoration de l'histoire des Noirs 2025 de la Monnaie célèbre l'âme indéfectible de Hogan's Alley. Cette pièce mémorable et inspirante est en vente dès aujourd'hui.

« Alors que nous nous efforçons de recréer un carrefour pour les communautés noires dans la région métropolitaine de Vancouver, nous avons le devoir de nous renseigner sur la présence historique des Noirs et sur leurs contributions au façonnement de notre ville. Cette pièce commémorative est un hommage éloquent à l'histoire et à l'âme de Hogan's Alley, et nous espérons qu'elle inspirera des efforts continus visant à honorer et à restaurer le legs de cette communauté dynamique, » déclare Djaka Blais, directrice générale de la Hogan's Alley Society.

« La Monnaie royale canadienne a à cœur de fabriquer des pièces qui témoignent de toutes les facettes du patrimoine canadien, » affirme Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « C'est pourquoi nous sommes fiers de continuer à participer à la célébration nationale du Mois de l'histoire des Noirs en offrant des pièces qui révèlent des pans fascinants de l'histoire des Noirs au Canada se devant d'être préservés pour les générations à venir. »

Sur le motif au revers de la pièce, l'artiste Kwame Delfish a constitué un riche collage qui illustre l'esprit et la vitalité de Hogan's Alley. Gravé au centre, l'emblème floral de la Colombie-Britannique, le cornouiller de Nuttall, est entouré d'images symboliques : la cuisinière d'un des restaurants de poulet du quartier exploités par des femmes; un porteur pour voitures-lits du réseau ferroviaire; un chœur représentant l'African Methodist Episcopal Fountain Chapel; et deux danseuses de styles différents, un pianiste, un saxophoniste et une chanteuse, qui représentent les artistes remarquables qui se produisaient régulièrement dans les boîtes de nuit et les bars clandestins du quartier. L'avers, orné d'un motif récurrent de feuilles d'érable, est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

« Cette pièce rend hommage à la dynamique communauté de Hogan's Alley. Si la discrimination au logement a été déterminante dans l'établissement prépondérant de personnes noires dans ce quartier, l'histoire ne s'arrête pas là. Il était important pour moi, un artiste afro-antillais, d'ancrer cette pièce dans la culture riche et le remarquable esprit entrepreneurial qui animaient cette communauté persévérante », explique l'artiste Kwame Delfish. « Ce pôle culturel bouillonnant de musique, d'art et d'activisme a permis à sa population de revitaliser son sentiment d'identité et d'appartenance, de renforcer la solidarité qui l'unissait et de revigorer sa fierté collective. Bien que son existence fut brève, Hogan's Alley fait partie des pages d'histoire du Canada qui méritent d'être célébrées. J'espère être parvenu à représenter l'essence de cette communauté distincte et à mettre en lumière les communautés noires du Canada. »

La pièce de 20 $ en argent fin 2025 - Commémoration de l'histoire des Noirs : Hogan's Alley, dont le tirage est limité à 5 000 exemplaires, est vendue au prix de 119,95 $. Pour commander cette nouvelle pièce de collection dès aujourd'hui, il suffit de communiquer avec la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou de visiter le site www.monnaie.ca. Vous la trouverez également dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements participants de Postes Canada et dans le réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

