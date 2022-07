OTTAWA, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Les jeunes participants au forum jeunesse d'Expériences Canada, intitulé Faites le travail ! ont bouclé trois mois de webinaires bihebdomadaires consacrés à divers sujets de justice sociale. Les 60 jeunes participants, âgés de 14 à 18 ans de partout au Canada, se sont réunis à Winnipeg, au Manitoba, du 6 au 8 mai 2022, pour participer au Forum national des jeunes sur le thème de l'alliance.

« Ce forum a été dans l'ensemble très instructif et m'a permis de discuter de sujets qui ne font pas nécessairement partie des conversations habituelles dans ma famille », a commenté Regan Senter, une jeune participante de l'Î.-P.-É. « Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de pouvoir utiliser ce que j'ai appris et de sensibiliser d'autres personnes. »

À Winnipeg, les jeunes participants ont eu l'occasion d'appliquer les connaissances acquises lors de leur formation et de partager leurs idées et stratégies en matière d'action communautaire et d'engagement global chez les jeunes. Pour couronner le programme, on a demandé aux jeunes de développer, d'enregistrer et d'éditer en équipe une série de balados consacrés à divers sujets sur le thème de l'alliance, notamment l'islamophobie, les LBGBTQ2S+, la réconciliation, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, le racisme environnemental, la santé mentale et l'impact des médias sociaux.

« Nous sommes ravis des résultats du forum de cette année », a déclaré Deborah Morrison, présidente et directrice générale. « Nous savons que la pandémie nous a divisés sur de nombreux fronts. Il a été inspirant de voir les approches réfléchies que ces jeunes ont adoptées face à de nombreux défis sociaux auxquels nous sommes confrontés et de sentir leur énergie et leur enthousiasme à l'idée de trouver des façons de créer un impact positif. » Expériences Canada est enthousiaste à l'idée de partager leur travail avec le monde entier et de leur fournir une plateforme pour amplifier leurs voix. Ces balados sont maintenant publiés et sont officiellement disponibles sur Apple Podcasts , Spotify , Amazon Music , ainsi que sur le site Web d'Expériences Canada

Le projet a été rendu possible grâce au généreux soutien du ministère du Patrimoine canadien, de Canada-Vie, de Power Corporation du Canada et de WestJet.

À propos d'Expériences Canada

Expériences Canada est un organisme de bienfaisance enregistré national qui aide les jeunes Canadiens à découvrir leur pays d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée grâce à des échanges, à des forums, à des conférences et à d'autres occasions de voyager et d'établir des liens entre eux.

Depuis 85 ans, Expériences Canada ouvre l'esprit des jeunes et les fait participer à un monde plus vaste. Nous offrons des possibilités d'apprentissage transformatrices accessibles aux jeunes de partout au Canada, en créant des expériences amusantes, sécuritaires et mémorables qui approfondissent leur lien avec leur communauté et leur pays, enrichissent leurs relations personnelles et renforcent leur confiance et leurs compétences.

SOURCE Experiences Canada

Renseignements: SOURCE: Deborah Morrison, Présidente et directrice générale, [email protected], 613-794-2017