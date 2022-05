Deux années éprouvantes, une bienveillance constante

« À pareille date l'an dernier, nous venions de vivre une année difficile en étant au front contre la pandémie. Nous ne pensions pas que la suivante serait aussi exigeante ! Malgré toutes ces épreuves, je suis fière de ce que nous avons accompli collectivement. Nous continuerons d'aider la population avec bienveillance, c'est notre priorité numéro un », affirme Émilie Daoust, paramédic à la Corporation d'urgences-santé. « Notre profession nous amène à entrer dans l'intimité des gens, nous voyons des choses que peu de gens verraient ! Il faut être respectueux, empathique et vouloir aider, toujours, sans jugement », poursuit la paramédic.

Enfin, les citoyens sont invités à remercier les paramédics qu'ils croisent pour leur travail et à leur faire parvenir leurs mots de reconnaissance pour des services reçus par l'entremise du site web de la Corporation.

François Charpentier et Émilie Daoust sont disponibles pour accorder des entrevues.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie plus de 1 700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

SOURCE Urgences-santé

Renseignements: Service des communications (ligne média), 514 723-5480