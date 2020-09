La semaine nationale de l'assurance animale - Tout comme Dallas, le chien de Mme Lechat, au Québec, de plus en plus d'animaux possèdent une assurance maladie

LAVAL, QC, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine nationale de l'assurance animale qui se déroule du 13 au 19 septembre 2020, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux invite les propriétaires de chats et de chiens, à prendre connaissance de l'existence des polices d'assurance pour animaux. Au Québec, chaque année des milliers de chats et de chiens en bénéficie.

Au cours des derniers mois, afin de les aider moralement et physiquement à contrer l'isolement relié à la pandémie de Covid-19, les Québécois ont redécouvert, les vertus et le bonheur de posséder un chat ou un chien. Malheureusement, les difficultés financières de plusieurs familles pourraient avoir de graves conséquences advenant l'apparition de problèmes de santé chez leur animal de compagnie.

D'autant plus que les mesures d'hygiène sanitaires très strictes exigées par l'Institut national de la santé publique restreignent encore l'accès aux établissements vétérinaires et ralentissent les suivis de santé, les stérilisations et les programmes de prévention des maladies.

Voici d'ailleurs la liste des demandes de remboursement auprès des assureurs les plus fréquentes en 2019 aux États-Unis et au Canada chez les chats : diabète, diarrhée, hyperthyroïdisme, infection et problèmes urinaires, inflammation du système digestif, otite, problèmes cutanés, affections gastriques, complication rénale, maladies respiratoires et vomissements. Chez les chiens : allergies, boiterie, diarrhée, otites, présence de masses, excroissance ou tumeur, problèmes cutanés, désordres et infections urinaires, rupture de ligaments croisés, troubles gastro-intestinaux, et vomissements et soins préventifs.

Selon le North American Pet Health Insurance Industry Report de 2020, à New York, en 2019, le propriétaire d'un chien labrador de sept ans sous dialyse s'est vu indemniser par son assurance animale, la somme de 81 256 $.

Dans la même ville, un autre a reçu un chèque de 80 492 $ pour le remboursement des traitements d'une pneumonie par aspiration de son bulldog anglais de quatre ans.

Le jour où Dallas fut immobilisée en plein confinement !

Au moment où tout le Québec fut forcé de se mettre sur pause, en raison du confinement obligatoire causé par la Covid-19, Dallas, une gentille petite levrette italienne, véritable boule d'énergie, s'est également retrouvée immobilisée, mais pour une tout autre raison.

En effet, en mars dernier, alors qu'elle s'amusait avec sa balle préférée, Dallas, toujours aussi enjouée et exubérante a bondi sur le lit avant de se précipiter à nouveau sur le plancher.

C'est à ce moment que sa maîtresse entendit un intense cri de douleur ! Dans sa descente, Dallas venait de se fracturer très sérieusement la patte avant. En pleurs et en état de choc, Mme LeChat s'est immédiatement dirigée vers un centre de références vétérinaire. Afin de soulager ses souffrances, un chirurgien orthopédique fut rapidement mis à contribution afin de réduire la fracture à l'aide d'une fine tige de métal insérée à l'intérieur de l'os.

De retour à la maison et confinée au repos avec ses maîtres, Dallas a très bien récupéré de sa mésaventure. Par sa bonne humeur, sa joie de vivre et son côté espiègle, elle leur aura également permis de profiter des avantages du télétravail en présence d'une fidèle compagne.

Mais cette histoire, pour des raisons monétaires, aurait bien pu mal se terminer, comme cela arrive beaucoup trop souvent si Mme Lechat n'avait été aussi avisée.

En effet, dès son acquisition et à la suggestion de son éleveur, celle-ci s'était procuré une assurance accident pour sa petite Dallas. Ainsi, à peine quelques jours après avoir réglé la facture reliée aux soins d'urgence, à la chirurgie et au suivi, elle a reçu un chèque de 3 754,03 $ de la compagnie Pets Plus Us couvrant une grande partie des frais médicaux.

Une très sage décision qu'elle n'a jamais regrettée ! Aujourd'hui, elle suggère à tous les propriétaires de chiens d'envisager l'acquisition d'une assurance animale. Et pas question de mettre fin à sa police, car, après tout, Dallas ne semble vraiment pas prête d'arrêter ses courses et ses folles acrobaties !

Pour en savoir plus sur la Semaine nationale de l'assurance animale

