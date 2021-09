Au cours des derniers mois, les Québécois ont été sensibilisés à l'impact que leurs achats de produits pensés ou fabriqués ici ont sur l'économie de la province et de leurs régions. Ce nouvel engouement pour l'achat local a d'ailleurs été déterminant pour plusieurs entreprises de l'industrie de la mode, un secteur majoritairement composé de PME et durement affecté par la pandémie de COVID-19. À l'heure de la relance et de la rentrée culturelle, la Grappe mmode souhaite que la SMM, grâce à sa programmation diversifiée, devienne un rendez-vous mode pour le grand public, une occasion de prendre un moment pour découvrir de nouvelles entreprises d'ici et pour garnir nos garde-robes de pièces achetées chez des entreprises d'ici.

« La programmation de la SMM reflète la richesse et la variété de l'offre de la mode québécoise. À travers Montréal comme en ligne, des dizaines d'activités sont offertes tout au long de la semaine, pour tous les goûts et tous les budgets, afin de permettre au grand public de découvrir de nouvelles marques d'ici et d'acheter local dans une ambiance festive : boutiques éphémères, soirées de magasinage, ventes d'ateliers, promotions en ligne, lancements de collections et plus encore.» précise Debbie Zakaib, directrice générale de la Grappe mmode.

UNE SEMAINE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

Pour sa première année à la barre de la Semaine Mode de Montréal, la Grappe mmode a su fédérer créateurs émergents, designers établis, détaillants indépendants, grandes chaînes, écoles de mode, associations sectorielles, sociétés de développement économique et partenaires publics. « Nous avons été témoins d'un élan de solidarité sans précédent à travers l'industrie dans la dernière année et nous devons continuer de travailler tous ensemble pour assurer la vitalité économique du secteur en période de reprise. Une initiative rassembleuse comme la Semaine Mode de Montréal, c'est une nouvelle opportunité pour les petits comme les gros joueurs de célébrer fièrement notre créativité tout en permettant au consommateur de découvrir et de soutenir des entreprises bien de chez nous,» explique François Roberge, PDG de Boutique la Vie en Rose Inc. et président du conseil d'administration de la Grappe mmode.

À propos de mmode ( mmode.ca ) :

Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs de l'industrie de la mode québécoise en agissant comme la principale plateforme d'échange et de collaboration de l'écosystème. La Grappe mmode a aussi pour mandat de créer des synergies d'affaires et d'innovation ainsi que de contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de ce secteur. Mmode remercie ses bailleurs de fonds publics : la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.

À propos de l'industrie :

Au 38e rang du palmarès mondial des capitales de mode, Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars CAD en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois.

SOURCE mmode

Renseignements: Marie Létourneau, Relationniste, [email protected], 514-616-3549

Liens connexes

https://mmode.ca/