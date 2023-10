OTTAWA, ON, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Face à la montée des hypertrucages générés par l'intelligence artificielle et à la flambée de haine et de harcèlement en ligne, des gens de tous les âges doivent posséder les compétences nécessaires pour naviguer notre paysage médiatique complexe et y contribuer positivement.

La 18e Semaine éducation médias annuelle commence aujourd'hui. Ce sera l'occasion de braquer les projecteurs sur l'importance de l'éducation aux médias numériques et de la cybercitoyenneté responsable.

Rendre notre monde en ligne meilleur pour la Journée de la citoyenneté numérique (Groupe CNW/HabiloMedias)

Animé par HabiloMédias, le centre canadien d'éducation aux médias numériques, l'événement annuel aura lieu du 23 au 27 octobre. Nous invitons les enseignants, les élèves, les centres pour personnes âgées, les groupes communautaires, les bibliothèques et les musées de tout le Canada à célébrer en participant à des activités d'éducation aux médias numériques.

La deuxième Journée de la citoyenneté numérique annuelle (25 octobre) se tiendra également pendant la Semaine éducation médias et nous encouragera à réfléchir au rôle que nous jouons dans nos espaces en ligne en tant que cybercitoyens et à répandre la positivité en ligne à l'aide du mot-clic #JourneeCitoyenneteNumerique.

Saviez-vous qu'il suffit de 10 % des membres d'une communauté pour en définir les valeurs? Même une seule voix peut dissuader d'autres personnes de se conformer et les encourager à s'exprimer haut et fort.

« Il existe tant de moyens positifs de s'engager en ligne, notamment en amplifiant les voix marginalisées et en établissant des liens avec la communauté, a déclaré Kathryn Ann Hill, directrice générale de HabiloMédias. Mais parfois, nos fils d'actualités sur les médias sociaux peuvent donner l'impression d'être envahis par des contenus négatifs. À l'occasion de la Semaine éducation médias et de la Journée de la citoyenneté numérique, nous voulons outiller les gens afin qu'ils s'engagent de manière critique dans les médias et créent des communautés constructives et inclusives en ligne. La Journée de la citoyenneté numérique en particulier est l'occasion pour nous tous de réfléchir au rôle que nous jouons en ligne et de nous mobiliser de manière positive. »

« La meilleure défense contre la désinformation et le contenu préjudiciable en ligne est une population informée et résiliente. Que ce soit pour distinguer le vrai du faux ou pour assurer un environnement en ligne sain, inclusif et sécuritaire, les Canadiens et Canadiennes comprennent bien l'importance de l'éducation et du savoir-faire numérique. La Semaine éducation médias est l'occasion pour tout le monde de développer sa pensée critique et d'apprendre comment favoriser un espace en ligne bienveillant », a expliqué l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Les experts de HabiloMédias sont disponibles pour des entrevues afin de discuter :

des enjeux cruciaux concernant le monde des médias numériques d'aujourd'hui, notamment la désinformation, l'intelligence artificielle, les hypertrucages, la haine et le harcèlement en ligne, et la représentation dans les médias;

de ce qu'est l'éducation aux médias numériques et de l'importance de veiller à ce que les personnes de tous les âges aient accès à la formation et aux ressources en matière d'éducation aux médias numériques;

de ce que signifie être un citoyen numérique;

des façons dont chacun peut contribuer à améliorer les fils d'actualités dans les médias sociaux et les autres espaces en ligne et participer à la Journée de la citoyenneté numérique (#JourneeCitoyenneteNumerique).

Consultez la liste complète des événements pour découvrir toutes les activités organisées pendant la Semaine éducation médias.

Experts disponibles pour une entrevue

Matthew Johnson , directeur de l'éducation à HabiloMédias Kara Brisson-Boivin (Ph. D.), directrice de la recherche à HabiloMédias Kathryn Ann Hill , directrice générale de HabiloMédias Marc-Alexandre Ladouceur , spécialiste (bilingue) en matière d'éducation aux médias à HabiloMédias



La Semaine éducation médias est parrainée par Amazon Canada, Bell, Meta, TELUS Averti, TikTok et YouTube grâce au soutien de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, l'Association des enseignantes et des enseignants du Nouveau-Brunswick, l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens, l'Alberta Teachers Association, l'Association des enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador et le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse.

La Journée de la citoyenneté numérique est parrainée par TikTok.

La Semaine éducation médias est offerte en partenariat avec la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants et grâce au soutien de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Joignez-vous à la conversation

#SemEduMedias | #JourneeCitoyenneteNumerique

Twitter : @HabiloMedias | Facebook : @HabiloMédias

Instagram : @MediaSmarts.ca | YouTube : HabiloMédias | TikTok : @MediaSmarts

HabiloMédias est le centre canadien bilingue sans but lucratif d'éducation aux médias numériques. Depuis plus de 27 ans, HabiloMédias fait avancer l'éducation aux médias numériques dans les écoles, les foyers et les communautés du Canada. Visitez le site https://habilomedias.ca/ pour en savoir plus.

SOURCE HabiloMedias

Renseignements: Personne-ressource : Tricia Grant, Directrice du marketing et des communications, HabiloMédias, 613-224-7721, poste 231, [email protected]