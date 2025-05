MISSISSAUGA, ON, le 29 mai 2025 /CNW/ - Du 1er au 7 juin, l'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS) et ses 1 500 bureaux membres célèbrent la « Semaine du placement pour le Canada ». Cette semaine vise à reconnaître les contributions des employés d'une industrie de 22 milliards de dollars, qui placent deux millions de chercheurs d'emploi chaque année et joueront un rôle clé dans la transformation du Canada vers une économie plus interconnectée et plus résiliente.

Semaine du placement pour le Canada (Groupe CNW/ACSESS - Association of Canadian Search, Employment and Staffing Services)

« Les membres d'ACSESS sont dans une position idéale pour favoriser la progression de la transformation économique du Canada », a expliqué Randy Upright, président national d'ACSESS. « Ils ont le talent et les solutions nécessaires pour diversifier et renforcer notre main-d'œuvre nationale orientée vers l'avenir. »

L'an dernier, les membres d'ACSESS, qui comprennent des entreprises établies des secteurs du recrutement, du recrutement de dirigeants, du recrutement et de placement de personnel et des entreprises de recrutement de professionnels, ont généré environ 80 % de l'ensemble des revenus de l'industrie du recrutement et du placement de personnel au Canada.

« Les membres d'ACSESS trouvent pour des candidat(e)s de tous les niveaux professionnels des postes temporaires ou à temps plein qui sont adaptés, du point de vue stratégique, aux activités du client et aux besoins du demandeur d'emploi », a expliqué Mary McIninch, directrice générale d'ACSESS. « Nous représentons également des entreprises de recrutement et placement de professionnels sur des questions de politique publique canadiennes qui ont une incidence sur l'industrie de la consultation, y compris les TI, l'ingénierie, les finances, la comptabilité et les services juridiques. »

Dans son récent rapport économique, Staffing Industry Analysts (SIA) reconnaît le Canada comme le marché du recrutement et du placement de personnel le moins complexe en Amérique, citant ses caractéristiques attrayantes pour les acheteurs de main-d'œuvre occasionnelle, comme une gouvernance efficace, une technologie de pointe, une excellente infrastructure et un environnement de prix favorable. SIA a également souligné que le Canada est le pays ayant le moins de règlements et de restrictions législatives au monde.

« La gouvernance efficace et l'environnement réglementaire favorable de notre marché du recrutement et du placement de personnel peuvent être en partie attribuables au travail et aux programmes continus d'ACSESS visant à renforcer les pratiques exemplaires, les normes éthiques et la sécurité au travail », a déclaré Mary McIninch. L'association préconise également une législation équilibrée et tient ses membres au courant des changements afin de protéger les intérêts de leur organisation, de leurs clients et de leurs candidats.

Cette célébration d'une semaine jouit du soutien de dignitaires locaux et de dirigeants politiques, des premiers ministres provinciaux au nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, grâce au rôle clé joué par le secteur du recrutement dans notre économie.

Dans son message, le très honorable Mark Carney souligne : « Les agences de recrutement et placement de personnel jouent un rôle important pour soutenir la prospérité économique du Canada en mettant en relation les employeurs et les gens à la recherche d'un emploi. »

Célébrée pour la première fois à Edmonton en 1980 sous le nom de « Semaine nationale des employés temporaires », cette occasion annuelle de célébrer les contributions des millions de personnes employées par les entreprises de recrutement et placement de personnel a été rapidement adoptée au Canada et aux États-Unis. Au cours de cette semaine spéciale maintenant connue sous le nom de « Semaine du placement pour le Canada », les entreprises de recrutement et placement de personnel rendent hommage au nombre croissant d'associés et de candidats avec qui elles travaillent quotidiennement.

Joignez-vous à nous pour souligner cette semaine spéciale en remerciant tous les employés de l'industrie du recrutement et placement de personnel!

À propos de l'ACSESS

En tant que voix canadienne de son secteur, l'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS) met le pays au travail. ACSESS encourage les meilleures pratiques et les normes d'éthique au sein du secteur de recrutement de 22 G$ par l'intermédiaire de la promotion, des relations gouvernementales, du perfectionnement professionnel, de la certification, des ressources et de la recherche. Les membres d'ACSESS offrent aux entreprises des services indispensables et proposent aux particuliers une vaste gamme de services, tels que l'orientation professionnelle, la planification et les possibilités d'emploi. Pour en savoir plus, visitez le www.acsess.org .

