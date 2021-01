La Semaine de la sensibilisation musulmane souligne sa 3e édition du 25 au 31 janvier !

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le 25 janvier prochain, dès 11 h en mode virtuel, la Semaine de sensibilisation musulmane lancera sa 3e édition qui se déroulera du 25 au 31 janvier avec une programmation culturelle variée et ouverte à tous sous le thème « Québécois.es, parlons-nous ! »

Dans un contexte social particulier, l'organisation souhaite plus que jamais intégrer au cœur de cette troisième édition des valeurs d'ouverture, d'empathie et de résilience dans ses différentes activités qui accueilleront des panélistes et invités de marque de différents milieux.

En gardant en mémoire les tristes évènements du 29 janvier 2017 au Centre Culturel Islamique de Québec, l'organisme communautaire souhaite offrir, une fois de plus, toutes ses sympathies aux familles et aux proches des victimes ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu un être cher prématurément.

En effet, 2020 nous aura appris plus que jamais l'importance de tendre la main vers l'autre. La solidarité entre tous et le respect des mesures de santé ne sont pas sans rappeler l'objectif de cette semaine de sensibilisation comme une « prévention » contre les stéréotypes et les mythes ; un « vaccin » contre la désinformation et la marginalisation vécue trop souvent par des membres de la communauté musulmane.

« En ces temps de pandémie, les Québécois de confession musulmane sont amenés, comme tous les membres de la société, à faire des sacrifices et à apporter leur contribution pour protéger la société des dangers de la pandémie », déclare Hassan Guillet, cofondateur et membre du Conseil d'administration.

La Semaine de sensibilisation musulmane se veut un évènement rassembleur. Cette 3e édition, tout comme les précédentes, proposera une programmation diversifiée et captivante composée de commémorations, de panels et de documentaires.

Le 29 janvier, plusieurs commémorations sont prévues. Au-delà du choc initial et de la douleur, le panel de 19 h intitulé « La prévention, c'est l'affaire de nous tous » invite à la réflexion sur les moyens d'assurer une société sans radicalisation menant à la violence.

Le 26 janvier à 11 h aura lieu un panel intitulé « Une société plurielle et harmonieuse, un idéal réalisable ? » mettant en relation, entre autres, deux agents conseillers à la section de la prévention et de la sécurité urbaine -- Incidents et crimes haineux -- à la SPVM.

Pour les activités culturelles, signalons le documentaire PluriElles, le 30 janvier à 14 h, mettant en vedette cinq femmes québécoises et musulmanes. L'écoute sera suivie d'une discussion sur les identités multiples avec comme modératrice Samira Laouni, présidente et fondatrice du C.O.R

Quant au panel du 27 janvier à 19 h, il abordera les différents aspects du mariage interculturel.

À propos de La Semaine de sensibilisation musulmane

En 2017, la population musulmane du Québec représentait près de 350 000 personnes, soit 4,18 % de la population québécoise totale. Ces données nous rappellent l'importance de mieux reconnaitre leurs contributions, leurs aspirations et leurs préoccupations.

Encore une fois, « Québécois.es, parlons-nous ! »

Pour plus de détails sur la programmation, www.ssm-maw.com.

