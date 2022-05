La Semaine de la sécurité nautique - de l'Atlantique au Pacifique à l'Arctique

Le nautisme au Canada, c'est ÉNORME. Plus de 16 millions d'adeptes canadiens font de la navigation de plaisance et le nombre, poussé par la COVID-19 au cours des deux dernières années, a considérablement augmenté, soit en pourcentages à deux chiffres de l'ordre de 20, 30, voire 40 % selon certains. Ainsi, en raison de la COVID-19, les marchands de matériel nautique ont fait état d'étagères vides et d'inventaires épuisés d'embarcations neuves et d'occasion puisque de nombreuses personnes, nouvellement acquises au nautisme, ont fait des achats et s'aventurent sur l'eau pour la première fois. L'impact sur le nombre d'incidents nautiques est assez révélateur. Les Centres conjoints de coordination des opérations de sauvetage partout au pays signalent une augmentation considérable des incidents de recherche et sauvetage sur l'eau. Notamment, la navigation de plaisance a connu une augmentation de 32,7 % du nombre d'incidents nautiques en 2021 par rapport à l'avant-COVID de 2019.