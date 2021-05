La Semaine de la sécurité nautique 2021 - De l'Atlantique au Pacifique à l'Arctique

Au Canada, 16 millions de personnes profitent de la navigation de plaisance. Le nombre ne cesse d'augmenter -- par de grands pourcentages à deux chiffres selon certains (20, 30 même 40 %) --, poussé par la COVID-19 tant l'an dernier que pendant l'année en cours. La distanciation sociale et les restrictions de voyage ont incité les gens à rester près de chez eux. Les marchands nautiques de partout en Amérique du Nord font état d'étagères vides d'équipement de sécurité nautique et de stocks épuisés d'embarcations neuves et d'occasion alors que beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude du nautisme ont fait des achats et se trouvent sur l'eau pour la première fois.