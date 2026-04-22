Une initiative sectorielle annuelle donne naissance à une nouvelle alliance avec l'OSHA

PROVIDENCE, R.I., 22 avril 2026 /CNW/ - La Semaine de la prévention dans le BTP, initiative annuelle du secteur qui rassemble les acteurs autour d'un engagement commun en faveur de la santé et de la prévention, se tiendra du 4 au 8 mai. Le thème de cette année, « Tous ensemble », met l'accent sur la prévention des blessures graves et des décès (SIF) à travers les trois piliers suivants : « Reconnaître, Réagir et Respecter ».

La Semaine de la prévention a annoncé une nouvelle alliance avec l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Ce partenariat officiel renforce l'engagement commun à prévenir les FSI et à faire progresser la santé globale des travailleurs tout au long du cycle de vie du projet de construction avec tous les intervenants de l'industrie.

« Ce partenariat avec l'OSHA constitue une avancée majeure vers l'unification du secteur », a déclaré Adam Jelen, président-directeur général et président du CA de Gilbane Building et président de la Semaine de la prévention 2026. « Cette alliance soutiendra les initiatives d'information, de sensibilisation et les ressources destinées à renforcer l'impact de la Semaine de la prévention dans le secteur duBTP, ainsi que son objectif de promouvoir la santé et la sécurité et d'ancrer davantage la culture de la prévention dans l'ensemble du secteur. »

La Semaine de la prévention et l'OSHA s'associeront de nouveau à la réunion nationale sur la sécurité pour prévenir les chutes dans le secteur du BTP, encourageant les entreprises des États-Unis et du Canada à interrompre leurs travaux le 6 mai, ou pendant la semaine, pour créer la plus importante réunion de sécurité de l'industrie.

Favoriser l'harmonisation grâce à un plan quinquennal

Depuis 2014, l'industrie a fait progresser les pratiques exemplaires et mis davantage l'accent sur des enjeux vitaux comme la santé mentale. Dans le cadre de la planification de 2026, la Semaine de la prévention a lancé une vision quinquennale visant à approfondir davantage la culture des soins axée sur le respect des métiers spécialisés afin d'harmoniser la façon dont la santé et la sécurité sont comprises, détenues et conçues tout au long du cycle de vie du projet avec tous les intervenants.

Reconnaître, réagir, respecter

Le thème de cette année est centré sur ces trois piliers et sur un appel à l'action unifié sur les travaux à haut niveau d'énergie et à haut risque pour prévenir les FSI. À cette fin, la Semaine de la prévention a lancé une nouvelle série de bulletins techniques élaborés avec le Comité technique et éclairés par des chefs de file de l'industrie, des experts en sécurité et des professionnels de l'artisanat qualifiés. Les bulletins reflètent une responsabilité partagée de protéger des vies tout au long du cycle de vie du projet.

« Depuis plus d'une décennie, la Semaine de la prévention dans le bâtiment joue un rôle catalyseur, en apportant des changements concrets dans la manière dont la santé et la sécurité sont prises en charge et mises en œuvre dans les différents projets », a déclaré Jelen. « En soulignant l'importance de repérer, de gérer et de respecter les risques liés aux hautes tensions, nous renforçons la culture de la sécurité dans l'ensemble de notre secteur et contribuons à ce que chaque travailleur rentre chez lui sain et sauf. »

Un jeu-concours axé sur la reconnaissance des dangers

Le jeu-concours « Faites tourner la roue, repérez le danger », qui se déroule du 6 avril au 7 mai, a pour but de renforcer la reconnaissance des dangers liés aux activités à forte intensité. Les particuliers et les entreprises peuvent s'inscrire à l'adresse www.constructionsafetyweek.com/giveaway et avoir la chance de gagner 1 000 $.

Ressources et participation

Des ressources gratuites, y compris des bulletins techniques, des sujets de discussion et des ressources en santé mentale, sont disponibles à l'adresse www.constructionsafetyweek.com/plan-for-safety-week/resources/.

À propos de la Semaine de la prévention dans le BTP

Cet événement annuel souligne l'engagement perpétuel de l'industrie à bâtir une culture axée sur la sécurité. En partageant les meilleures pratiques, les outils et les ressources sur les chantiers et dans les bureaux à travers l'Amérique du Nord, la Semaine de la prévention favorise la collaboration et l'amélioration continue.

Fondé par des membres de la Construction Industry Safety Initiative (CISI) et de l'Incident & Injury Free Executive Forum (IIF), cet événement rassemble plus de 150 participants, dont plus de 70 entrepreneurs et 80 sponsors et défenseurs de la cause. Un soutien supplémentaire provient d'un réseau croissant de partenaires et de sympathisants qui amplifient le message de santé et de sécurité dans l'ensemble de l'industrie.

Membres cotisants de la Semaine de la prévention 2026 au 02/04/2026 :

Alberici Constructors, Aldridge Electric, Allan Myers, APi Group, ARCO Construction Companies, Argo Construction, LLC, Austin Industries, Baker Construction, Balfour Beatty, Barnard Construction Company, Inc., Black & Veatch, BMWC, Brasfield & Gorrie, Brown and Caldwell, Caddell Construction, CDM Investment Group, CIANBRO, Clark Construction Group, Colony Hardware, Crown Corr, Doka USA, Ltd., Donley's, DPR Construction, E-J Electric Installation Co., EC Electric, Eldeco Inc., EPI Power, Fessler & Bowman, Fluor, Forgen, Frampton Construction, Freestate Electrical Companies, Garney Companies, Inc., Gilbane Building, GPRS, Granite Construction Inc., Gray Construction, Great Lakes Dredge and Dock, Guy F. Atkinson Construction, LLC, Harmon Inc., Haskell, Hawkins Construction Company, Helix Electric, Hensel Phelps, Herzog, HITT Contracting, Hoffman Construction Company, HOLDER Construction Group, LLC, Hunter Roberts Construction Group, Integra, International Asbestos Removal Inc., J.F. Ahern Co., J.F. Shea Construction, Inc., JE Dunn Construction Company, JMS Energy, Keller North America, Kiewit, Kraemer North America, Legence, M.C. Dean, Manson Construction Co., Massman Construction Co., McCarthy Building Company, Menard USA, Michels, MMR Constructors Inc., Mortenson, MWH Constructors Inc., Nibbi Bros & Assoc, Inc., Nox Group, PC Construction, Performance Contracting Group, Phillips, Power Design, Inc., Pro-Air Inc., QTS Data Centers, Rodgers Builders, Inc., Rosendin, Ryan Companies US, Inc., Shambaugh & Son, LP, Shawmut Design and Construction, Shimmick, Skanska USA Inc., Southland Industries, SteelFab, Inc., Sterling Infrastructure, Inc., Structural Group, Sundt Construction, Inc., Superior Construction Company, Terracon Consultants, Inc., The Lane Construction Corporation, The Middlesex Corporation, The State Group, The Walsh Group, The Weitz Company, TJ Izykowski, Traylor Bros., Inc., TriplePoint, Turner Construction Company, W.G. Yates & Sons Construction, Webber, Webcor Construction L.P., Wharton-Smith Inc. et Zachry Construction Corporation.

Sponsors officiels de la Semaine de la prévention 2026 au 02/04/2026 :

3M, Alliant, Amazon Web Services, Autodesk, Bridgestone Tires, CMC, CNA Insurance, ComNet Communications, Cumming Group, DeWalt, FallTech, FMI Corporation, George J. Igel & Co., Inc., HammerTech, HERC Rentals, HILL MECHANICAL, KASK America, Milwaukee Tool, Procore, Rain for Rent, STUDSON, Sunbelt Rentals, Sunstate Equipment Co., Travelers, United Association, United Rentals, United Brotherhood of Carpenters, United Fire Group Insurance et wtw | Willis

Emma Erion

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513-462-8368

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SOURCE Construction Safety Week