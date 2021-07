La Semaine de l'innovation AgeTech réunira des intervenants de l'industrie, des agences gouvernementales, des organismes communautaires, des personnes âgées, des aidants naturels, de futurs chefs de file et d'autres personnes déterminées à améliorer la vie grâce à la technologie.

« La pandémie a mis en évidence le besoin de solutions technologiques maintenant et à l'avenir pour soutenir les personnes âgées et leurs aidants naturels, a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. La Semaine de l'innovation AgeTech est une occasion unique de souligner l'innovation, l'investissement et d'autres activités dans le secteur de la technologie et du vieillissement, qui a un énorme potentiel pour ce qui est d'améliorer la qualité de vie, tout en créant de bons emplois et en stimulant la croissance économique. »

Participez à la Semaine de l'innovation AgeTech!

Découvrez de nouvelles technologies émergentes qui peuvent changer l'avenir du vieillissement.

Communiquez avec des experts d'AgeTech de partout dans le monde pour échanger des idées sur le renforcement du secteur.

Apprenez davantage sur d'éminents penseurs avec le journaliste chevronné Ron Charles dans des entrevues individuelles fascinantes.

dans des entrevues individuelles fascinantes. Écoutez des chefs de la direction s'ouvrir sur le lancement et la croissance de leurs entreprises en démarrage.

Rencontrez la prochaine génération de dirigeants d'AgeTech et découvrez leurs technologies novatrices.

Plongez dans les discussions sur la lutte contre l'âgisme, la création de technologies accessibles, la mobilisation des utilisateurs finaux et bien plus encore!

Le Défi d'impact national d'AGE-WELL 2021 :

Les participants seront aussi aux premières loges pour voir les entrepreneurs présenter leurs produits, les juges réagir et un gagnant être déclaré dans le Défi d'impact national d'AGE-WELL 2021. Restez à l'affût des détails!

Nous remercions MEDTEQ+ d'être un commanditaire de la Semaine de l'innovation AgeTech ainsi que CanAge, Dementia Connections et Lumino Santé d'être des partenaires de promotion.

Pour vous inscrire à l'avance et en savoir plus sur la Semaine de l'innovation AgeTech, visitez : www.agetechinnovationweek.com/fr/accueil/

Au cours des six dernières années, AGE-WELL a été un catalyseur de l'innovation technologique permettant aux Canadiens âgés de mener une vie saine, indépendante et active tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement. Le réseau d'AGE-WELL compte maintenant plus de 250 chercheurs provenant de 45 universités et instituts de recherche canadiens, plus de 760 stagiaires et plus de 400 partenaires de l'industrie, de la collectivité, du gouvernement et du milieu universitaire. Près de 5 000 personnes âgées et aidants naturels contribuent.

AGE-WELL a plus d'une centaine de solutions technologiques qui sont en cours d'élaboration ou qui font la différence dans la vie des gens. Ces innovations comprennent les plateformes de communication, les systèmes de maison intelligente, les dispositifs portables et les thérapies à distance. AGE-WELL soutient plus de 50 jeunes entreprises qui lancent des produits sur le marché tout en contribuant à créer des emplois et à assurer la prospérité.

À propos d'AGE-WELL

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/

