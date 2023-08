TORONTO, le 17 août 2023 /CNW/ - La Baie d'Hudson est heureuse d'annoncer le retour de sa très prisée Semaine beauté, du 18 au 27 août. Cet événement sera marqué par une tonne d'offres exceptionnelles, de promotions et de cadeaux avec achat présentés par plus de 195 marques de produits de soins de la peau et de maquillage. En tant que destination de choix au Canada pour les découvertes beauté, La Baie d'Hudson peut se vanter de proposer une sélection inégalée au pays de marques de prestige telles que Dr. Barbara Sturm, Sunday Riley et Tata Harper de Space NK; de produits de soins depuis longtemps éprouvés comme ceux de Clinique, Estée Lauder, Clarins et Shiseido; de grands noms du maquillage comme NARS et M.A.C; de griffes chouchous des célébrités, dont Kiehl's, Kevin Aucoin et Laura Mercier; de parfums incontournables signés Tom Ford, Carolina Herrera et autres; et de marques de luxe raffinées comme YSL et Guerlain.

Cette année, le clou du spectacle est sans conteste le fourre-tout « Le meilleur de la beauté », une sélection triée sur le volet de 30 échantillons de luxe de maquillage, de parfums et de soins de la peau. Exclusif à La Baie d'Hudson, ce sac à rayures classiques décliné en deux palettes de couleurs chics se distingue avant tout par son contenu. Offert à 39 $ en magasin et en ligne jusqu'à épuisement des stocks, notre fourre-tout d'une valeur de plus de 300 $ contient un assortiment remarquable de produits luxueux ou issus du cogriffage valorisant.

« La Semaine beauté a pour objectif de célébrer les marques, les produits et les services de premier plan que nous proposons à notre clientèle, et d'inspirer cette dernière à voir au-delà de son rituel beauté habituel pour mieux explorer tout ce que La Baie d'Hudson a à lui offrir », a commenté Leith Sinker, PVP Beauté à La Baie d'Hudson. « Notre fourre-tout "Le meilleur de la beauté" est le reflet même de cette aspiration; d'un rapport qualité-prix exceptionnel, il permet aux gens de faire l'essai pour la première fois - ou non - de produits haut de gamme variés. C'est une invitation à plonger dans une aventure de découverte beauté personnelle et à essayer de futurs indispensables du quotidien. »

En plus du lancement du fourre-tout « Le meilleur de la beauté », la semaine sera ponctuée d'activités aux différents comptoirs, de tutoriels réalisés par des spécialistes, de cadeaux avec achat et de promotions Primes La Baie d'Hudson exclusives. Bon nombre des services beauté proposés pour l'occasion sont aussi offerts toute l'année, notamment les consultations gratuites en soins de la peau et les soins du visage, l'application de maquillage et les retouches, et la gravure personnalisée de flacons. Vous trouverez la liste complète de ces services à labaie.com.

