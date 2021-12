Cinq palettes de produits de soins essentiels seront données à des organismes, notamment des établissements de soins de santé, des banques alimentaires, des logements d'urgence et des services de soutien communautaire. Les fournitures sont distribuées tout au long de la semaine par les divisions Nettoyage et Hygiène, Sécurité et Épicerie de Bunzl afin de soutenir la prestation des soins de santé, de protéger les travailleurs essentiels et d'aider les personnes dans le besoin.

« La pandémie mondiale continue de toucher les communautés locales et elle a exacerbé des problèmes comme l'insécurité alimentaire et l'itinérance, a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. Redonner à nos communautés en appuyant ces organismes dans leur travail extraordinaire est un principe fondamental de notre philosophie, de notre culture et de nos valeurs d'entreprise. Nous partageons ces valeurs avec nos employés ainsi qu'avec nos clients. »

En 2020, Bunzl a fourni aux communautés éloignées et aux travailleurs de première ligne d'un large éventail d'organismes partout au Canada des dons d'équipement de protection individuelle dont ils avaient désespérément besoin. Cette année, l'entreprise a repris son tournoi de golf annuel à l'appui de b.r.a.i.n.child, qui a permis de recueillir plus de 1,5 million de dollars pour financer la recherche sur les tumeurs cérébrales chez les enfants, et elle participe avec enthousiasme à une vaste gamme d'autres événements communautaires partout au pays.

« Nous sommes très heureux de lancer notre deuxième Semaine annuelle de la générosité, a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente, Marketing et communications. Bunzl Canada est constituée d'entreprises locales de longue date qui sont profondément enracinées dans les communautés qu'elles servent. Cet événement démontre notre engagement à investir et à participer à ces communautés partout au pays. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. ( bunzlcanada.ca ) fournit des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC ( bunzldistribution.com ), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

