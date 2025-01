La sécurité frontalière Québec-États-Unis - Le Québec fait le point

QUÉBEC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le directeur général adjoint de la Sûreté du Québec (SQ), M. André Santerre, ont fait le point sur l'ensemble des mesures déjà en place depuis un mois et celles à venir pour rehausser la sécurité de la frontière séparant le Québec des États-Unis à l'approche de l'entrée en poste de Donald Trump.

En ce qui concerne notre présence sur le terrain, ce sont plus de 800 ressources qui veillent au contrôle et à la sécurité des frontières entre le Québec et les États-Unis au sein de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de la GRC et de la SQ, par l'entremise des policiers des postes dans les MRC limitrophes à la frontière.

François Bonnardel a par ailleurs annoncé la bonification de la participation de la SQ au sein des équipes mixtes américaines du Border Enforcement Security Task Force (BEST), coordonnées par le Homeland Security Investigation (HSI). Les équipes BEST combattent le crime organisé à la frontière. Elles regroupent des membres canadiens, américains, fédéraux, provinciaux et locaux. Ainsi, à compter du 13 janvier 2025, la SQ va tripler les effectifs prêtés aux équipes mixtes américaines BEST pour un total de neuf ressources (des enquêteurs et des agents de renseignements). François Bonnardel souligne également la participation active et de longue date de la SQ au sein de plusieurs organismes de lutte contre la criminalité aux frontières.

Concernant la préparation des plans d'intervention de la SQ advenant une hausse de l'immigration illégale, le ministre Bonnardel assure que la SQ sera en mesure de déployer jusqu'à 300 policiers en 24 à 48 heures pour porter assistance aux instances fédérales au besoin.

Rappelons que depuis longtemps, le Québec est un partenaire actif des instances américaines et canadiennes dans le cadre des enquêtes pour la traite de personnes et la lutte à la contrebande d'armes à feu et de drogues. Notons d'ailleurs que le MSP a mis en place plusieurs mesures visant à lutter contre le trafic d'armes à feu dont l'Équipe intégrée de lutte contre le trafic d'armes à feu et l'Équipe de dépistage des armes à feu à la Sûreté du Québec. Ce sont plus de 63 M$ qui seront investis d'ici 2027-2028 pour lutter contre ce phénomène.

L'Escouade intégrée en renseignement (EIRVA), est aussi en activité. Elle est responsable d'assurer une vigie sur le phénomène de la violence armée et sur les acteurs concernés, notamment en ayant recours à la cybersurveillance. Son mandat est de développer une expertise en renseignement sur les groupes impliqués dans la violence armée et sur leurs modes opératoires afin d'identifier des possibilités d'enquêtes.

Citations :

« Mon ministère est en lien constant avec ses nombreux partenaires au Québec, au Canada et aux États-Unis pour s'assurer que des deux côtés de la frontière, la sécurité de nos citoyens et citoyennes n'est pas compromise. Les récentes annonces formulées par la prochaine présidence américaine nous amènent à rehausser notre surveillance de sorte qu'aucune personne ne tente de passer entre les mailles du filet pour venir s'installer de manière irrégulière au Québec. Je tiens à remercier la Sûreté du Québec pour sa constante vigilance, qui contribue à protéger la sécurité de nos communautés. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La Sûreté du Québec travaille conjointement avec différents partenaires canadiens et américains, en alliant enquêtes et renseignement, afin de contrer notamment le trafic de drogue et d'armes à feu à la frontière. Notre directrice générale, Mme Johanne Beausoleil, a d'ailleurs renouvelé, le 26 novembre dernier, la Déclaration de vision commune signée avec les dirigeants policiers des États de New York, du Vermont, du New Hampshire et du Maine. Cette initiative vise à développer et à renforcer la communauté d'échange et de collaboration entre nos services de police en encourageant le développement et le partage des meilleures pratiques. »

André Santerre, directeur général adjoint de la Sûreté du Québec

Faits saillants :

En réponse aux enjeux soulevés par la nouvelle administration américaine, rappelons que le premier ministre du Québec, François Legault, a rapidement mis sur pied une équipe ministérielle multidisciplinaire « Québec-États-Unis » composée des ministres responsables de l'Économie, de la Sécurité publique, des Relations internationales, des Relations canadiennes, de l'Immigration, des Ressources naturelles et de l'Agriculture.

Le ministère de la Sécurité publique est en constante communication avec ses homologues du gouvernement fédéral, soit plus particulièrement de Sécurité publique Canada , de l'ASFC et de la GRC. Il est aussi en contact avec des provinces canadiennes, dont l' Ontario , le Nouveau-Brunswick et l' Alberta , afin d'échanger sur leurs initiatives en cours concernant les enjeux relatifs à la sécurité à la frontière.

, de l'ASFC et de la GRC. Il est aussi en contact avec des provinces canadiennes, dont l' , le Nouveau-Brunswick et l' , afin d'échanger sur leurs initiatives en cours concernant les enjeux relatifs à la sécurité à la frontière. Le ministère de la Sécurité publique et la SQ ont rencontré leurs homologues des États américains du New Hampshire , du Vermont et de New York afin de discuter des initiatives frontalières en matière de sécurité publique.

Pour en savoir plus sur les activités ministérielles du MSP, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]