VANCOUVER, BC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Dans le budget de 2025, nous avons détaillé notre plan pour bâtir un Canada fort. Depuis, nous avons agi rapidement pour bâtir de grandes infrastructures, des logements et des industries qui favorisent la croissance économique et créent une prospérité durable; renforcer la capacité de réussir des Canadiens grâce à des carrières plus enrichissantes et une vie plus abordable; et protéger nos communautés, nos frontières et notre mode de vie.

Nous avons permis aux Canadiens de faire des économies tangibles, tout en soutenant les principales priorités nationales et en orientant les investissements vers des résultats concrets. Nous maintenons une position budgétaire solide, alors que la Mise à jour économique du printemps de 2026 indique que les déficits projetés sont inférieurs au cours de la durée de la période de projection et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos cibles budgétaires.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 représente la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada Fort pour tous. Elle permet de faire le point sur la force de l'économie du Canada, pour que les Canadiens puissent croire en notre plan. Elle contient des allégements ciblés pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle vient aussi renforcer la compétitivité du Canada et sa croissance économique, tout en proposant des investissements visant à favoriser l'essor et la sécurité des communautés partout au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, a mis en lumière un investissement clé consacré à la lutte contre la criminalité dans la Mise à jour économique du printemps de 2026.

Pour aider à contrer la hausse des crimes haineux, la Mise à jour économique du printemps de 2026 propose de verser 75 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2026-2027, à Sécurité publique Canada pour le Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC).

Le PSCC aide les Canadiens à se sentir plus en sécurité en accordant du financement aux communautés à risque d'incidents motivés par la haine afin de renforcer leurs mesures de sécurité, notamment dans les lieux de rassemblement comme les lieux de culte, les écoles, les centres communautaires et d'autres institutions.

Sécurité publique Canada simplifiera le processus de présentation de demandes au Programme pour la sécurité communautaire du Canada et offrira une plus grande marge de manœuvre pour la mise en œuvre de mesures de sécurité aux organisations qui sollicitent un soutien financier. La révision des paramètres du programme et la mise à jour des conditions requises pour les demandes contribueront à rendre le processus plus rapide et simple. Ces modifications apportées au Programme pour la sécurité communautaire du Canada permettront de garantir que les communautés particulièrement exposées aux crimes motivés par la haine se sentent en sécurité et soutenues, quelles que soient leur identité, leur religion ou leurs origines. Plus d'informations seront bientôt présentées sur le site web du Programme pour la sécurité communautaire du Canada.

Le gouvernement du Canada bâtit un Canada qui n'est pas seulement fort, mais bon; qui n'est pas seulement prospère, mais juste. Un Canada qui n'est pas réservé à quelques-uns, la plupart du temps, mais qui est pour tous, en tout temps.

Citations

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans la dynamique de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous - en assurant la prospérité d'aujourd'hui et en renforçant notre économie de demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous traçons notre route avec force, détermination et ambition au milieu du brouillard de l'incertitude et des vents contraires mondiaux - et nous bâtissons une économie canadienne forte, par les Canadiens, pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« La sécurité communautaire commence par le fait de veiller à ce que les gens se sentent en sécurité là où ils se réunissent, pratiquent leur culte et se soutiennent mutuellement. Le Programme pour la sécurité communautaire du Canada offre un soutien pratique et sur le terrain aux communautés confrontées à des menaces réelles et en évolution. Grâce à cette mesure, et aux dispositions législatives déjà présentées pour modifier le Code criminel, nous veillons à ce que les criminels qui intimident et menacent les fidèles soient soumis à des sanctions. »

- L'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre le crime

Faits en bref

Les crimes haineux signalés par les services de police ces dernières années, notamment les incidents motivés par l'antisémitisme, l'islamophobie et la haine ciblant les communautés de personnes 2ELGBTQI+, restent un enjeu urgent. Les communautés à risque ont besoin de plus de soutien pour faire face à l'évolution des défis en matière de sécurité.

L'an dernier, plus de 4 500 incidents de crimes haineux ont été signalés par les services de police, dont 50 % ciblaient la race ou l'origine ethnique, et 22 % la religion. En renforçant la sécurité des espaces de rassemblement, y compris les lieux de culte, les écoles, les refuges et les centres communautaires, cette mesure profitera à tous les Canadiens.

S'appuyant sur l'investissement historique de 1,7 milliard de dollars du budget de 2025 pour renforcer les interventions réalisées par la GRC pour faire face à un large éventail de menaces liées au crime organisé transnational, la Mise à jour économique du printemps de 2026 prend des mesures supplémentaires pour protéger la population, réprimer les criminels et protéger l'argent des Canadiens : La création de la toute première Agence contre les crimes financiers au Canada, une agence d'application de la loi de premier ordre dotée du mandat, du personnel et des autorités nécessaires pour enquêter sur des crimes financiers sophistiqués et récupérer les produits illicites. L'Agence contre les crimes financiers mènera ses propres enquêtes et travaillera en étroite collaboration avec la GRC, d'autres agences canadiennes d'application de la loi et des partenaires internationaux, assurant une forte coordination et une capacité accrue sans pour autant dupliquer les responsabilités principales des services de police. L'Agence contre les crimes financiers bénéficiera d'un financement de 352,7 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2026-2027, dont 57,8 millions de dollars au titre de l'amortissement restant et 82,1 millions de dollars au titre des dépenses courantes. Protéger les Canadiens en luttant contre l'utilisation criminelle des entreprises de services financiers à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de contournement des sanctions et de fraude, au moyen d'une réglementation plus stricte, de nouveaux pouvoirs d'application de la loi et d'une proposition d'interdiction des guichets automatiques de cryptomonnaie. Renforcer l'utilisation de renseignements financiers opportuns pour lutter contre l'extorsion, grâce à un financement de 17,9 millions de dollars sur quatre ans à compter de 2026-2027 afin d'améliorer les capacités de détection, de dissuasion et de perturbation du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Faire progresser la toute première Stratégie nationale antifraude du Canada, une initiative pangouvernementale, avec une consultation publique lancée en mars 2026 afin de recueillir des commentaires sur un cadre multisectoriel de lutte contre la fraude, parallèlement à des mesures visant à sensibiliser davantage le public et à soutenir les forces de l'ordre. Collaborer avec des partenaires communautaires et sectoriels pour élaborer un code de conduite qui renforce les protections contre les abus économiques qui compromettent l'indépendance et la sécurité des Canadiens.



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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Kelsey MacDonald, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité), [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]