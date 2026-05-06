TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, accompagné de l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada afin d'assurer la sécurité des collectivités canadiennes.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Le mercredi 6 mai 2026

Heure : 9 h HAE

Remarques à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] pour connaître le lieu de l'événement.

pour connaître le lieu de l'événement. Les représentants des médias peuvent participer à la conférence de presse en personne et devront présenter une pièce d'identité indiquant qu'ils appartiennent à un média accrédité.

Veuillez noter que, pour assurer la sécurité des employés et des visiteurs, toute personne présente sur les lieux doit se soumettre au contrôle de sécurité. Vous n'êtes pas tenu de vous soumettre à ce contrôle et pouvez quitter les lieux en tout temps; toutefois, si vous refusez de vous y conformer, l'accès vous sera refusé.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]