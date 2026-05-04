La SDC Montréal centre-ville nomme Jules Hébert à sa direction générale

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville annonce la nomination de M. Jules Hébert à titre de directeur général. Il aura pour mandat de consolider les acquis de l'organisation, tout en accélérant certaines actions pour renforcer durablement la vitalité et l'attractivité du cœur de la métropole.

M. Jules Hébert, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville (Groupe CNW/Montréal Centre-Ville)

Le processus de sélection a permis à M. Hébert de se démarquer en raison de sa connaissance fine des enjeux économiques, commerciaux et urbains du centre-ville. Son implication préalable au sein de la SDC constitue également un atout, alors qu'il a œuvré pendant près de deux ans à titre de directeur général adjoint à la sortie de la pandémie.

Gestionnaire reconnu pour sa capacité à mobiliser les acteurs du milieu et à faire progresser des dossiers complexes, M. Hébert a contribué activement, lors de son passage dans l'organisation, à bonifier l'expérience des membres de la SDC et des usagers du centre-ville. À ce titre, il a piloté des initiatives structurantes, dont une stratégie d'illumination, l'aménagement de parcs emblématiques ainsi que le déploiement d'outils de veille, conjointement avec plusieurs acteurs institutionnels. Son leadership lui permettra de poursuivre sur cette voie et propulser Montréal centre-ville encore plus loin dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques, pour le bénéfice de tous. Sa nomination s'inscrit dans une volonté de continuité et de consolidation des acquis : des assises solides qui permettent de voir le futur avec enthousiasme.

Sous sa direction, la SDC poursuivra et renforcera ses actions, grâce à des initiatives ambitieuses et à l'utilisation de données probantes pour éclairer la prise de décision, afin de soutenir le dynamisme économique du cœur de la métropole, de même que la qualité de l'expérience urbaine, en collaboration étroite avec ses membres et ses partenaires.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Jules Hébert à la direction générale de la SDC Montréal centre-ville. Son retour au sein de l'organisation est porteur de sens et s'inscrit dans une volonté claire de continuité, tout en nous permettant de franchir une nouvelle étape. Jules connaît bien notre écosystème, nos collaborateurs et les réalités du centre-ville. Il possède l'habileté de rassembler, de structurer l'action et de faire avancer des priorités importantes dans un contexte exigeant. Le conseil d'administration a pleine confiance en sa capacité à porter une vision ambitieuse et à mobiliser les acteurs autour de celle-ci », a déclaré M. Simon Castonguay, président du conseil d'administration de la SDC Montréal centre-ville.

« C'est un véritable honneur de revenir a la SDC Montréal centre-ville, cette fois à titre de directeur général. Le cœur de la métropole a retrouvé depuis la pandémie une part importante de son attractivité commerciale et de son rayonnement, mais des défis importants demeurent pour assurer son développement et sa vitalité à long terme. Dans ce contexte, j'entends mobiliser nos partenaires et contribuer activement au développement de nouvelles collaborations, tant à l'échelle locale qu'internationale, afin de déployer des solutions concrètes et de renforcer notre capacité d'action », a déclaré M. Jules Hébert.

À propos de Montréal Centre-Ville

Fondée en 1999, la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-villei est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain, et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Informations : Dany St-Jean, cell. : 514-212-5457